Sesión exprés

Paraguay: el Congreso sancionó el salvataje a ahorristas afectados por la crisis del banco Ueno

La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto de ley de salvataje para los ahorristas afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.