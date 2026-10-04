Resultados preliminares

Elecciones municipales en Paraguay: la oposición se impone en Asunción y Ciudad del Este

Los primeros datos de las elecciones municipales de Paraguay muestran una ventaja opositora en las dos principales ciudades del país. Soledad Núñez se impone por un margen estrecho en Asunción, mientras Daniel “Dani” Pereira Mujica logró una amplia diferencia en Ciudad del Este.