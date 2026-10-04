La oposición paraguaya quedó al frente de las elecciones municipales celebradas este domingo en las dos principales ciudades del país, según los resultados preliminares transmitidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Elecciones municipales en Paraguay: la oposición se impone en Asunción y Ciudad del Este
Los primeros datos de las elecciones municipales de Paraguay muestran una ventaja opositora en las dos principales ciudades del país. Soledad Núñez se impone por un margen estrecho en Asunción, mientras Daniel “Dani” Pereira Mujica logró una amplia diferencia en Ciudad del Este.
En Asunción, la elección se definió por un margen reducido entre la opositora Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, y el candidato del oficialista Partido Colorado, Camilo Pérez. En Ciudad del Este, en cambio, la diferencia fue mucho más amplia y favoreció a Daniel “Dani” Pereira Mujica, de Yo Creo Conciencia Democrática Nacional.
Asunción: una definición voto a voto
Con el 99,92% de las mesas escrutadas, Núñez reunía 133.325 votos, equivalentes al 47,78%, mientras que Pérez alcanzaba 128.301 sufragios, el 45,98%. La diferencia era de 5.024 votos.
La candidata opositora se atribuyó la victoria ante sus seguidores, aunque el resultado todavía debía atravesar la revisión correspondiente de las actas electorales.
Pérez, por su parte, evitó reconocer la derrota y anunció que su equipo comenzará a revisar las actas. El dirigente deportivo y presidente del Comité Olímpico Paraguayo estuvo acompañado durante la jornada por el presidente paraguayo, Santiago Peña, en la sede del Partido Colorado.
Si finalmente se confirma la ventaja de Núñez, el resultado representará un golpe político para el Partido Colorado, fuerza que gobierna Paraguay y que actualmente controla la administración municipal de la capital.
La participación electoral en Asunción alcanzó el 61,75%, por encima del 59,65% registrado en las elecciones municipales de 2021.
Ciudad del Este: amplia ventaja para la oposición
En Ciudad del Este, la tendencia fue mucho más clara. Con la totalidad de los votos contabilizados en el sistema preliminar, Daniel “Dani” Pereira Mujica obtuvo el 72,83%, frente al 23,80% del candidato colorado Rigo Chamorro.
Pereira Mujica es aliado político de Miguel Prieto, quien fue removido de la intendencia en agosto de 2025 por presuntas irregularidades administrativas. En los comicios de este domingo, Prieto consiguió además un lugar en la Junta Municipal.
El resultado refuerza así el peso de la oposición en una de las ciudades más importantes de Paraguay y uno de los principales centros económicos y comerciales del país.
Qué está en juego para el oficialismo paraguayo
Las elecciones municipales no definen el control del gobierno nacional, pero funcionan como un importante termómetro político para el Partido Colorado, que mantiene una fuerte presencia territorial en Paraguay.
La posible derrota en Asunción y la contundente victoria opositora en Ciudad del Este adquieren relevancia en ese contexto. Para la oposición, los resultados representan una oportunidad para consolidar espacios de poder en las principales ciudades y proyectarse hacia futuras disputas electorales.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral todavía debía completar el balance oficial de los comicios. Su presidente, Jorge Enrique Bogarín, señaló que la participación a nivel nacional superó el 60% y calificó la jornada como mayormente tranquila, con incidentes aislados.