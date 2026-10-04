Los primeros datos de las elecciones regionales y municipales de Perú ubican a Renovación Popular como la fuerza más votada en dos de los principales distritos políticos del país: Lima Metropolitana y el Callao. Los resultados corresponden al boca de urna de Datum, por lo que todavía deberán ser contrastados con el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Perú eligió autoridades: López Aliaga lidera en Lima y Renovación Popular se impone en el Callao
El sondeo a boca de urna de Datum perfila el nuevo mapa del poder en la capital peruana y el Callao, a la espera del escrutinio formal a cargo de la ONPE.
En Lima Metropolitana, la lista de Renovación Popular encabezada por Rafael López Aliaga obtuvo el 31,2% de las preferencias, según el sondeo difundido al cierre de las mesas. Detrás aparecen Francis Allison, de Avanza País, con 25,2%; Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15,9%; y Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8,7%. El resto de los candidatos reúne en conjunto el 19%.
El resultado tiene una particularidad política: López Aliaga, actual alcalde de Lima, figura como candidato a primer regidor y no como postulante directo a la alcaldía. Su presencia en la lista se produjo luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a burgomaestre.
La situación abrió un debate sobre si, en caso de imponerse la lista, López Aliaga podría recibir las credenciales correspondientes para ejercer nuevamente como alcalde. Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había definido ese escenario.
El Callao, otro triunfo para Renovación Popular
La misma tendencia se observa en el Gobierno Regional del Callao, territorio portuario vecino a Lima y de enorme importancia económica y estratégica para Perú.
Allí, el candidato de Renovación Popular, Pedro Spadaro, alcanza el 55,7% en el boca de urna de Datum, una ventaja considerable sobre sus principales competidores. Ismael Paredes, de Somos Perú, obtiene 15,3%; Miguel Cordano, de Fuerza Popular, 11,4%; y Elvira Madalengoitia, de Avanza País, 6,8%.
El resultado del Callao muestra una diferencia mucho más amplia que la registrada en Lima y posiciona a Renovación Popular con una fuerte presencia política en el área metropolitana de la capital peruana.
Una elección que definirá autoridades durante cinco años
Los comicios del domingo 4 de octubre convocaron a unos 26 millones de peruanos y tuvieron como objetivo renovar una amplia estructura de autoridades subnacionales.
En total, los ciudadanos votaron para elegir 13.148 cargos: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. También se definieron 196 alcaldías provinciales, 1.696 alcaldías distritales y miles de regidores provinciales y distritales.
A diferencia de las elecciones presidenciales, estas votaciones determinan quiénes estarán al frente de los gobiernos regionales y municipios, con responsabilidades sobre áreas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población, como infraestructura, servicios, transporte, seguridad y obras públicas.
Uno de los datos destacados de la jornada es que, según el boca de urna de Datum, 20 regiones podrían necesitar una segunda vuelta. La legislación peruana establece que los candidatos a gobernador regional deben superar el 30% de los votos válidos para evitar el balotaje.
¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?
El boca de urna difundido a las 17 es una estimación realizada a partir de encuestas y no constituye el resultado oficial de la elección.
El escrutinio oficial está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que comenzó a publicar los resultados de manera progresiva una vez cerradas las mesas. Las cifras se actualizan a medida que se procesan las actas provenientes de los distintos locales de votación.
Por eso, aunque López Aliaga y Renovación Popular parten con ventaja en Lima y el Callao según el sondeo, la definición formal dependerá del cómputo oficial.
¿Qué pasa si un peruano no vota?
En Perú el voto es obligatorio. La multa por no sufragar varía de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito donde está registrado el DNI del elector.
Para 2026, tomando como referencia una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de 5.500 soles, las sanciones son de 110 soles para quienes viven en distritos no pobres, 55 soles en distritos pobres y 27,50 soles en distritos considerados de pobreza extrema.
Además, quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplen con esa función deben afrontar una multa de 275 soles, equivalente al 5% de una UIT.
La jornada electoral peruana, de esta manera, no solo renovó autoridades locales y regionales: también dejó un nuevo mapa político que tendrá consecuencias sobre la administración de Lima, el Callao y las distintas regiones del país durante los próximos cinco años.