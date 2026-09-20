Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada a tiros este sábado mientras participaba de una actividad proselitista en un mercado de Caraz, en el norte de Perú.
Mataron a tiros a una candidata durante un acto de campaña en Caraz, Perú
Susy Aponte Polo, postulante al Gobierno Regional de Áncash, fue atacada dentro de un mercado. El hecho dejó además varios heridos y un sospechoso fue detenido.
La dirigente, de 44 años y conocida como “China Polo”, integraba la agrupación Socios por Áncash y se encontraba en campaña de cara a las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre.
El ataque en pleno acto
El hecho ocurrió durante el mediodía, cuando Aponte Polo participaba de una actividad junto a integrantes y simpatizantes de su espacio político.
Un atacante abrió fuego dentro del mercado y alcanzó a la candidata y a otras personas que se encontraban en el lugar. Distintos reportes oficiales y periodísticos confirmaron que hubo varios heridos.
La postulante murió como consecuencia de los disparos antes de poder recibir atención médica.
Un detenido tras el operativo
Después del ataque, la Policía Nacional del Perú desplegó un operativo y detuvo a un sospechoso señalado como presunto autor material del crimen.
Durante el procedimiento también fue secuestrada un arma de fuego, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia peruana.
La investigación busca establecer las circunstancias y el móvil del ataque, que todavía no fueron determinados oficialmente.
Había denunciado amenazas
Días antes del asesinato, Aponte Polo había difundido en sus redes sociales un video en el que aseguraba haber recibido amenazas contra su vida.
Según relató entonces, las intimidaciones provenían de llamadas realizadas desde establecimientos penitenciarios y advertían sobre un posible atentado en su contra.
La Fiscalía inició actuaciones para determinar responsabilidades y ordenar las pericias correspondientes.
Repercusiones en plena campaña
El crimen ocurrió a pocas semanas de los comicios regionales y municipales en Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales condenaron el asesinato, mientras que la Defensoría del Pueblo reclamó medidas de protección para quienes participan del proceso electoral.
La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales de Huaylas, mientras continúan las diligencias sobre el ataque y la participación del detenido.