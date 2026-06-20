Tensión

Costa Rica: Fernández fue evacuada tras una explosión pero descartó un atentado en su contra

La mandataria costarricense, Laura Fernández, debió ser arrojada al suelo por su equipo de seguridad y evacuada de urgencia durante una recorrida oficial por una zona de minería ilegal fronteriza con Nicaragua. Pese al hermetismo inicial y a las alertas previas sobre su seguridad, la jefa de Estado atribuyó el estallido a las mafias que operan en la región.