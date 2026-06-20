Miles de personas en Brasil se vieron sobresaltadas durante la madrugada del sábado luego de recibir en sus teléfonos un fuerte sonido de alerta. El episodio se debió a un ataque informático contra el sistema de alertas de la Defensa Civil, lo que obligó a las autoridades a desactivar la plataforma en todo el país.
Brasil: un hackeo desató falsas alertas de “invasión extraterrestre” en celulares
La falla en el sistema de emergencias digitales generó alarma entre usuarios, que recibieron mensajes inusuales durante la madrugada y vivieron momentos de confusión ante notificaciones oficiales alteradas.
Según informó el organismo oficial, el sistema fue vulnerado y utilizado para enviar mensajes falsos a distintas regiones del territorio brasileño, lo que generó confusión y alarma entre los usuarios.
Un ataque al sistema de alertas
De acuerdo con la Defensa Civil, la intrusión permitió el envío de una notificación de “Alerta Extremo” que no correspondía a ninguna emergencia real. El mensaje incluía la palabra “misantropia”, lo que aumentó el desconcierto de la población.
Las autoridades señalaron que la alerta fue enviada de forma remota por personas ajenas al sistema nacional de protección civil, lo que confirmó la naturaleza del ataque.
Ciudades afectadas y mensajes falsos
El incidente fue reportado en diversas ciudades, entre ellas Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador y Campo Grande.
En Belo Horizonte, el mensaje advertí sobre posibles tornados y decía: “Protégete: ATAQUE EXTRATERRESTRE, HUMANOS LLEGAMOS misántropo”.
En algunos casos, los mensajes contenían frases incoherentes o alarmantes, lo que incrementó la preocupación de los usuarios. En redes sociales, numerosos ciudadanos relataron haber sido despertados por la alarma sin comprender lo ocurrido.
Respuesta oficial
Ante la gravedad del hecho, la Defensa Civil decidió suspender temporalmente el servicio de alertas en dispositivos móviles hasta garantizar su seguridad. Además, calificó el episodio como un probable ataque informático.
El Gobierno brasileño anunció que trabaja en nuevas medidas de protección para reforzar el sistema antes de su reactivación, con el objetivo de evitar futuras vulneraciones y asegurar que las alertas solo se utilicen en casos reales de emergencia.