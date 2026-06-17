Estados Unidos

Alerta roja en el Midwest: el estado récord en tornados enfrenta una nueva amenaza de tormentas severas

Las autoridades meteorológicas norteamericanas emitieron una advertencia crítica para una amplia región que incluye a Illinois e Indiana. Se pronostican fenómenos violentos de categoría EF-3 o superior, ráfagas destructivas y granizo de gran tamaño. Millones de personas se encuentran en el área de impacto potencial.