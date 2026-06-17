El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) junto al Centro de Predicción de Tormentas (SPC) encendieron las alarmas este miércoles 17 de junio al emitir una alerta por tormentas severas con un alto potencial de generar tornados de intensidad EF-3 o superior. El área de mayor peligro, catalogada con un nivel de riesgo 4 sobre 5, se localiza en el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, afectando de manera directa a los suburbios situados al sur de la ciudad de Chicago.
Alerta roja en el Midwest: el estado récord en tornados enfrenta una nueva amenaza de tormentas severas
Las autoridades meteorológicas norteamericanas emitieron una advertencia crítica para una amplia región que incluye a Illinois e Indiana. Se pronostican fenómenos violentos de categoría EF-3 o superior, ráfagas destructivas y granizo de gran tamaño. Millones de personas se encuentran en el área de impacto potencial.
Las proyecciones climáticas advierten sobre el desarrollo de superceldas discretas de larga trayectoria. Estos sistemas no solo son capaces de dar origen a tornados destructivos, sino que también conllevan ráfagas de viento que podrían superar los 120 kilómetros por hora (75 mph), caídas de granizo de hasta 6,3 centímetros de diámetro e inundaciones repentinas debido a las lluvias torrenciales generalizadas.
Un año sin precedentes para el estado de Illinois
La situación meteorológica actual golpea a una región que ya se encuentra al límite estructural. En lo que va del año 2026, el estado de Illinois se ha consolidado como el líder absoluto en estadísticas de actividad tornádica dentro de territorio estadounidense, acumulando un total de 145 tornados confirmados.
Esta cifra es alarmante por varios factores:
- Supera por más de 60 eventos a cualquier otro estado federado durante el presente período.
- Casi triplica el promedio histórico anual de la región, establecido tradicionalmente en 54 tornados.
- Registra el cuarto año consecutivo en el que el estado quiebra la barrera de los 100 fenómenos de este tipo.
Especialistas de agencias climáticas y laboratorios oficiales asocian este comportamiento histórico a un patrón anómalo y persistente en la corriente en chorro de niveles bajos, la cual arrastra aire extremadamente cálido y húmedo desde el Golfo de México. A este escenario se le suma un dato alarmante de la NOAA: Illinois viene de experimentar el mes de abril más caluroso de su historia y la tercera primavera más cálida registrada desde el año 1895.
El mapa del peligro y el impacto en la infraestructura
El cuadrante de alerta máxima no se limita de manera exclusiva a los alrededores de Chicago; el nivel de riesgo 3 sobre 5 (riesgo mejorado) se extiende con fuerza hacia sectores clave como Kansas City, St. Louis, el sur de Wisconsin y el estado de Michigan.
Los antecedentes inmediatos profundizan la preocupación de los equipos de respuesta civil. Tan solo una semana atrás, entre el 10 y el 11 de junio, un brote severo provocó más de 1.500 reportes de incidentes climáticos y confirmó el paso de 20 tornados individuales sobre el área metropolitana de Chicago. Previamente, en el inicio de la temporada en marzo, un tornado clasificado como EF-3 provocó destrozos totales en las localidades de Kankakee y Newton, dejando un saldo de víctimas fatales y familias desplazadas.
Hasta el momento, la seguidilla de eventos meteorológicos en el Medio Oeste de Estados Unidos ha provocado cortes masivos en el suministro de energía eléctrica para decenas de miles de usuarios, daños severos a establecimientos comerciales y escuelas, bloqueos de autopistas troncales por caídas de árboles y pérdidas millonarias en el sector agrícola regional.
Medidas de prevención obligatorias
Frente a la inminencia de la segunda oleada de tormentas prevista para la tarde y noche de este miércoles, las delegaciones regionales del NWS han solicitado a la comunidad ejecutar protocolos de protección de manera inmediata:
- Asegurar vías de comunicación e información activa a través de alertas radiales, televisivas o aplicaciones oficiales con geolocalización.
- Identificar y limpiar el acceso a refugios subterráneos, sótanos o, en su defecto, habitaciones internas en plantas bajas que se encuentren completamente alejadas de ventanas o paredes exteriores.
- Contar con provisiones básicas que incluyan agua embotellada, alimentos no perecederos, linternas con baterías de repuesto y medicamentos esenciales.
- Suspender cualquier tipo de desplazamiento vehicular no urgente ante el peligro combinado de ráfagas e inundaciones repentinas en carreteras de baja altitud.
Se estima que las condiciones meteorológicas comiencen a experimentar una mejoría gradual hacia el día jueves, a medida que el frente de baja presión se desplace con dirección al este rumbo a la zona de los Grandes Lagos.