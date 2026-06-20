Impacto político en Madrid

España: envían a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y le prohíben salir del país

El juez Juan Carlos Peinado dictó la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, malversación y apropiación indebida. La resolución judicial incluye la retirada preventiva de su pasaporte y el control estricto en fronteras para evitar su salida del territorio español, lo que desata una tormenta política sobre la Moncloa.