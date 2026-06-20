El escenario político español ha vuelto a conmoverse de raíz tras conocerse una drástica resolución judicial que afecta de manera directa al entorno más íntimo del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.
España: envían a juicio a la esposa de Pedro Sánchez y le prohíben salir del país
El juez Juan Carlos Peinado dictó la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, malversación y apropiación indebida. La resolución judicial incluye la retirada preventiva de su pasaporte y el control estricto en fronteras para evitar su salida del territorio español, lo que desata una tormenta política sobre la Moncloa.
En un auto dictado este sábado, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, liderado por el magistrado Juan Carlos Peinado, ordenó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del mandatario, por graves cargos vinculados a la corrupción pública y privada.
La medida no solo confirma el procesamiento de la primera dama, sino que introduce severas medidas cautelares que restringen su libertad de movimiento fuera de las fronteras nacionales.
De acuerdo con la resolución judicial de carácter urgente, el magistrado ha impuesto a Gómez la prohibición absoluta de abandonar el país de manera preventiva. Para garantizar la eficacia de la medida, el tribunal dispuso la retirada inmediata de su pasaporte y la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte un veredicto definitivo en el caso.
Asimismo, el documento judicial explicita que se notificará formalmente del dictamen "a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares" de la península y sus territorios, con el fin de evitar cualquier intento de evasión del proceso legal.
Un abanico de cargos penales
La resolución ratifica la gravedad de la investigación que se viene desarrollando desde hace más de dos años. Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados imputada por una multiplicidad de figuras penales complejas: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Estos últimos cargos agravan sensiblemente la expectativa de pena y elevan la tensión en el debate público respecto al uso de recursos estatales.
El dictamen judicial del juez Peinado no se limita exclusivamente a la figura de la esposa del presidente. La investigación ha alcanzado también a su entorno operativo y empresarial. En el mismo auto, el magistrado ordenó el procesamiento y envío a juicio de Cristina Álvarez, asesora directa de Gómez, acusada exactamente por el mismo catálogo de delitos penales.
En paralelo, el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés —pieza clave en el entramado de adjudicaciones bajo sospecha— también deberá afrontar el juicio oral imputado por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.
El origen de las sospechas
El expediente judicial contra la esposa del líder del PSOE se abrió formalmente en abril de 2024, originado a partir de una denuncia inicial presentada por el colectivo penal y autodenominado sindicato "Manos Limpias".
La hipótesis central de la fiscalía y las acusaciones particulares gira en torno a las presuntas irregularidades, favoritismos e intrusismo profesional detectados en la creación y posterior gestión de una cátedra extraordinaria de software universitario en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual Gómez codirigía.
Aquel puntapié inicial desencadenó una exhaustiva auditoría sobre las cartas de recomendación institucionales firmadas por Gómez en favor de empresas privadas que, de manera simultánea, competían en millonarias licitaciones convocadas por organismos del Estado.
Con el correr de los meses, las pesquisas sumaron indicios sobre la supuesta apropiación de la plataforma tecnológica desarrollada con fondos y recursos de la propia universidad pública.
Impacto institucional en la Moncloa
Esta nueva fase del proceso judicial desarma la estrategia de defensa política desplegada durante meses por el Palacio de la Moncloa y el aparato del Partido Socialista (PSOE), desde donde se ha sostenido reiteradamente que la causa respondía exclusivamente a una campaña de "persecución política y mediática" orquestada por sectores de la ultraderecha jurídica.
Con la prohibición de salida del país ya vigente y las alertas activas en las aduanas de España, el caso adquiere una dimensión internacional incómoda para Pedro Sánchez, cuyo gobierno en minoría parlamentaria enfrenta ahora un panorama de extrema debilidad ante las previsibles exigencias de explicaciones por parte de la oposición en el Congreso de los Diputados.