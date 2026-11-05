La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves el líbelo acusatorio contra Santiago Peña con 78 votos a favor y ninguno en contra. La decisión dio curso al pedido de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis bancaria que atraviesa el país.
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para el juicio político contra Peña
El líbelo reunió 78 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara baja. El proceso está vinculado con la crisis de Ueno Bank y los cuestionamientos al mandatario.
La presentación había sido impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo tras la intervención de Ueno Bank. La votación se produjo después de que el mandatario anunciara su renuncia a la Presidencia mediante un video publicado en sus redes sociales.
Los fundamentos del pedido
La acusación incluye cuestionamientos por un posible conflicto de intereses debido a la participación accionaria que Peña había tenido en un grupo empresarial que controlaba el banco. El dirigente se había desvinculado de esa participación en 2025.
Los promotores del juicio político también señalaron decisiones regulatorias que, según sostienen, habrían favorecido a la entidad financiera. Otro de los puntos objetados es la concentración de fondos previsionales en el banco intervenido, cuyos clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.
El trámite en el Senado
Con la aceptación del líbelo en Diputados, el procedimiento contempla el envío de la acusación al Senado, donde se desarrolla el juicio político. Para una eventual destitución se requieren al menos 30 votos de los 45 integrantes de la Cámara alta.
La crisis que motivó el planteo comenzó con la intervención de Ueno Bank por insuficiencia de capital y la suspensión de sus servicios. El caso derivó en protestas de ahorristas en Asunción, la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad.