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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para el juicio político contra Peña

El líbelo reunió 78 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara baja. El proceso está vinculado con la crisis de Ueno Bank y los cuestionamientos al mandatario.

La acusación contra Santiago Peña reunió 78 votos a favor y ninguno en contra. Foto: ReutersLa acusación contra Santiago Peña reunió 78 votos a favor y ninguno en contra. Foto: Reuters
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La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves el líbelo acusatorio contra Santiago Peña con 78 votos a favor y ninguno en contra. La decisión dio curso al pedido de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis bancaria que atraviesa el país.

La presentación había sido impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo tras la intervención de Ueno Bank. La votación se produjo después de que el mandatario anunciara su renuncia a la Presidencia mediante un video publicado en sus redes sociales.

Mirá tambiénSantiago Peña anunció su renuncia en medio del escándalo bancario en Paraguay

Los fundamentos del pedido

La acusación incluye cuestionamientos por un posible conflicto de intereses debido a la participación accionaria que Peña había tenido en un grupo empresarial que controlaba el banco. El dirigente se había desvinculado de esa participación en 2025.

Customers stand outside a closed branch of Ueno seeking to access their funds as opposition lawmakers press ahead with efforts to impeach President Santiago Pena, whom they blame for the bank crisis triggered by the collapse of the digital lender, in Asuncion, Paraguay, November 5, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoEl pedido de juicio político está vinculado con la crisis de Ueno Bank. Foto: Reuters

Los promotores del juicio político también señalaron decisiones regulatorias que, según sostienen, habrían favorecido a la entidad financiera. Otro de los puntos objetados es la concentración de fondos previsionales en el banco intervenido, cuyos clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.

Paraguayan President Santiago Pena announces his resignation following the collapse of a prominent digital lender to which he had former business links, putting him under intense pressure as nearly half the population was left without access to their bank accounts, in this screen grab taken from a video posted on social media. Social Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVESDiputados aprobó por unanimidad la acusación para el juicio político contra Peña. Foto: Reuters

El trámite en el Senado

Con la aceptación del líbelo en Diputados, el procedimiento contempla el envío de la acusación al Senado, donde se desarrolla el juicio político. Para una eventual destitución se requieren al menos 30 votos de los 45 integrantes de la Cámara alta.

La crisis que motivó el planteo comenzó con la intervención de Ueno Bank por insuficiencia de capital y la suspensión de sus servicios. El caso derivó en protestas de ahorristas en Asunción, la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad.

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