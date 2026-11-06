La crisis política de Paraguay se profundizó este viernes luego de que el presidente Santiago Peña no se presentara ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra por el escándalo de Ueno Bank.
Santiago Peña no se presentó ante el Senado y avanza el juicio político
La crisis política paraguaya sumó un nuevo capítulo este viernes. Después de que el Senado rechazara su pedido de 72 horas para preparar la defensa, Santiago Peña no se presentó en el Congreso. Los legisladores resolvieron continuar con el proceso que podría terminar con su destitución.
La Cámara Alta había rechazado previamente, con 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones, el pedido del mandatario para obtener una prórroga de 72 horas. Tras la decisión, los legisladores dispusieron un cuarto intermedio para darle tiempo a comparecer.
Sin embargo, vencido el plazo, Peña no llegó al Congreso. El Senado volvió a sesionar y votó continuar con el juicio político. Posteriormente, levantó la sesión y anunció que definiría cómo avanzar con el procedimiento.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, había anticipado que contaban con los votos necesarios para concretar la destitución y estimó que podría existir unanimidad.
Nuevas denuncias y un operativo contra un directivo de Ueno
Mientras avanza la crisis institucional, también se conocieron novedades en la investigación sobre la entidad financiera.
La Policía y el Ministerio Público paraguayos incautaron un yate perteneciente a Miguel Vázquez, directivo de Ueno Bank, quien permanece detenido. El operativo se realizó durante la madrugada del viernes en San Juan del Paraná, cerca de la frontera con Argentina. Según las fuentes citadas por medios paraguayos, la embarcación habría sido trasladada hacia Uruguay.
Además, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de unos 40.000 millones de guaraníes —alrededor de 6,4 millones de dólares— que tenía depositados en la entidad.
Peña continúa formalmente en la Presidencia, ya que el Congreso no logró tratar su renuncia por falta de quórum. La definición sobre su futuro político permanece ahora en manos del Parlamento.