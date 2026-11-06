Santiago Peña no se presentó ante el Senado y avanza el juicio político

La crisis política paraguaya sumó un nuevo capítulo este viernes. Después de que el Senado rechazara su pedido de 72 horas para preparar la defensa, Santiago Peña no se presentó en el Congreso. Los legisladores resolvieron continuar con el proceso que podría terminar con su destitución.