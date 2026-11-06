Definición en el Senado

Paraguay: Santiago Peña se prepara para defenderse en el juicio político que puede destituirlo

El mandatario anunció que comparecerá ante la Cámara Alta para responder a las acusaciones por presunto mal desempeño de sus funciones. El procedimiento contempla cinco sesiones y podría resolverse en una sola jornada. Para destituirlo se necesitan 30 votos.