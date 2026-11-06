La continuidad de Santiago Peña al frente de Paraguay quedó en manos del Senado. Después de que la primera sesión del juicio político concluyera con la presentación de la acusación en su contra, el mandatario se prepara para ejercer su defensa este viernes a las 10, en una instancia que puede definir el futuro inmediato del gobierno.
Paraguay: Santiago Peña se prepara para defenderse en el juicio político que puede destituirlo
El mandatario anunció que comparecerá ante la Cámara Alta para responder a las acusaciones por presunto mal desempeño de sus funciones. El procedimiento contempla cinco sesiones y podría resolverse en una sola jornada. Para destituirlo se necesitan 30 votos.
Peña confirmó que se presentará ante los legisladores y que responderá con argumentos y pruebas. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, sostuvo que asumir el proceso es una responsabilidad institucional y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
El procedimiento comenzó el jueves por la noche, cuando la Cámara Alta se constituyó en tribunal juzgador, con sus 45 integrantes, y recibió el documento acusatorio presentado por los diputados que actúan como fiscales. La renuncia que había anunciado el presidente no llegó a ser tratada por el Congreso, por lo que continúa formalmente en el cargo.
Las cinco etapas del juicio político
El reglamento del Senado establece cinco sesiones extraordinarias para llevar adelante el proceso. La primera ya se realizó y estuvo dedicada a la conformación del tribunal y a la presentación de los cargos.
La segunda está prevista para este viernes a las 10, cuando Peña o sus representantes legales expondrán la defensa. De acuerdo con el cronograma informado por las autoridades parlamentarias, esa presentación no tiene un límite de tiempo establecido.
Luego se desarrollará una instancia para evaluar las pruebas aportadas por los diputados acusadores. A continuación tendrán lugar los alegatos y, finalmente, la votación nominal de los 45 senadores.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, señaló que, si se cumplen los tiempos previstos, el procedimiento podría concluir durante la misma jornada. Sin embargo, el desarrollo dependerá de la extensión de la defensa y de las etapas posteriores.
Para destituir a Peña se requiere una mayoría de dos tercios del Senado: al menos 30 votos sobre un total de 45. Si se alcanza ese número, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia. Si no se reúne la mayoría necesaria, no prosperará la destitución.
Las acusaciones y la fractura del oficialismo
El pedido de juicio político apunta a un presunto mal desempeño de las funciones presidenciales y pone bajo análisis los vínculos de Peña con el grupo empresario relacionado con Ueno Bank, intervenido por el Banco Central paraguayo por problemas de solvencia.
Entre los cuestionamientos planteados por los acusadores figuran posibles conflictos de intereses, la relación del Estado con la entidad financiera y el manejo de fondos públicos. También se mencionan las acciones que Peña tuvo en Ueno Holding, conglomerado al que pertenece el banco, y que vendió en marzo de 2025.
Se trata de señalamientos que forman parte de la acusación política y que deberán ser respondidos por el mandatario. Peña, por su parte, aseguró que aportará la información que le requieran las instituciones competentes.
El proceso también expuso una fractura dentro del Partido Colorado, la fuerza política que llevó al presidente al poder. La pérdida de respaldos dentro del oficialismo y el distanciamiento del expresidente Horacio Cartes modificaron el escenario parlamentario y dejaron la continuidad de Peña sujeta a una votación en la que los alineamientos partidarios serán determinantes.
Mientras el Congreso define el futuro institucional del país, los reclamos de los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank continúan en el centro de la crisis. El desenlace del juicio político no solo determinará si Peña sigue en la Presidencia, sino que también marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo, el oficialismo y el Poder Legislativo.