Crisis en Paraguay

Allanaron la mansión del expresidente Santiago Peña y descubren una bóveda secreta

La cámara está escondida detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría un sistema de reconocimiento de iris. La Fiscalía confirmó oficialmente el procedimiento, en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank.