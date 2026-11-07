Crisis Política y Judicial en Paraguay

Tras su destitución en juicio político, el expresidente Santiago Peña declaró ante la Fiscalía

El exmandatario paraguayo se presentó en la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción tras ejecutarse una orden de detención en su contra. Su defensa sostuvo que no tuvo responsabilidad directa en las maniobras financieras investigadas, mientras que Pedro Alliana ya asumió el Poder Ejecutivo.