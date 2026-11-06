El Congreso paraguayo destituyó a Santiago Peña de su cargo como presidente

Basilio Gustavo Nunez Gimenez (al centro) se sienta en el Senado mientras legisladores paraguayos asisten a una sesión extraordinaria sobre el proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Pena, quien renunció en medio de acusaciones de participación en el colapso de la entidad financiera digital Ueno, pero cuya renuncia aún no ha sido aceptada, en Asunción, Paraguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo