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El Congreso paraguayo destituyó a Santiago Peña de su cargo como presidente

En una votación sin precedentes, la Cámara votó en bloque para desplazar al mandatario saliente. Pedro Alliana, asume de manera inmediata como nuevo titular del Ejecutivo.

Legisladores paraguayos asisten a una sesión extraordinaria sobre el proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Pena, quien renunció en medio de acusaciones de participación en el colapso de la entidad financiera digital Ueno, pero cuya renuncia aún no ha sido aceptada, en Asunción, Paraguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar OlmedoLegisladores paraguayos asisten a una sesión extraordinaria sobre el proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Pena, quien renunció en medio de acusaciones de participación en el colapso de la entidad financiera digital Ueno, pero cuya renuncia aún no ha sido aceptada, en Asunción, Paraguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo
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El Congreso de Paraguay destituyó al entonces presidente Santiago Peña, vinculado con el escándalo financiero del Ueno Bank.

La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo a Peña.

Basilio Gustavo Nunez Gimenez (middle) sits in the Senate as Paraguayan lawmakers attend an extraordinary session on impeachment proceedings against Paraguay’s President Santiago Pena, who resigned amid accusations of involvement in the collapse of digital lender Ueno but whose resignation has yet to be accepted, in Asuncion, Paraguay, November 6, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoBasilio Gustavo Nunez Gimenez (al centro) se sienta en el Senado mientras legisladores paraguayos asisten a una sesión extraordinaria sobre el proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Pena, quien renunció en medio de acusaciones de participación en el colapso de la entidad financiera digital Ueno, pero cuya renuncia aún no ha sido aceptada, en Asunción, Paraguay, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

En su lugar, asumirá la presidencia Pedro Alliana.

Pérdida de respaldo del oficialismo

Peña había anunciado este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay mediante un video difundido en sus redes sociales.

La publicación fue presentada como un mensaje “al pueblo paraguayo”. El anuncio llegó después de que los reclamos de los ahorristas y los cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo que controlaba la entidad se trasladaran al Congreso.

La salida se produjo después de que sectores del propio oficialismo anunciaran su respaldo al proceso de destitución. Horacio Cartes, expresidente y titular del Partido Colorado, también había acompañado el avance del juicio político contra quien impulsó como candidato en 2023.

Pedro Alliana, detrás de Peña, en épocas de campaña. REUTERS/Agustin MarcarianPedro Alliana, detrás de Peña, en épocas de campaña. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, la situación se profundizó este viernes luego de que el presidente Santiago Peña no se presentara ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra por el escándalo de Ueno Bank.

La Cámara Alta había rechazado previamente, con 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones, el pedido del mandatario para obtener una prórroga de 72 horas. Tras la decisión, los legisladores dispusieron un cuarto intermedio para darle tiempo a comparecer.

Mirá tambiénSantiago Peña no se presentó ante el Senado y avanza el juicio político

Sin embargo, vencido el plazo, Peña no llegó al Congreso. El Senado volvió a sesionar y votó continuar con el juicio político. Posteriormente, levantó la sesión y anunció que definiría cómo avanzar con el procedimiento.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, había anticipado que contaban con los votos necesarios para concretar la destitución y estimó que podría existir unanimidad.

Nuevas denuncias y un operativo contra un directivo de Ueno

Mientras avanza la crisis institucional, también se conocieron novedades en la investigación sobre la entidad financiera.

La Policía y el Ministerio Público paraguayos incautaron un yate perteneciente a Miguel Vázquez, directivo de Ueno Bank, quien permanece detenido. El operativo se realizó durante la madrugada del viernes en San Juan del Paraná, cerca de la frontera con Argentina. Según las fuentes citadas por medios paraguayos, la embarcación habría sido trasladada hacia Uruguay.

Además, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de unos 40.000 millones de guaraníes —alrededor de 6,4 millones de dólares— que tenía depositados en la entidad.

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