La conductora Mina Feliciángeli anunció su renuncia al conglomerado de medios V-Media durante la transmisión en vivo de su programa. En medio de la despedida, criticó la actuación del empresario Miguel Vázquez, propietario del grupo y también de Ueno Bank, la entidad que atraviesa una crisis tras la intervención del Banco Central de Paraguay.
“No sé fingir demencia”: la renuncia de una periodista en vivo por el escándalo bancario en Paraguay
Mina Feliciángeli anunció su salida del grupo V-Media durante su programa y cuestionó duramente a su propietario, Miguel Vázquez, por la situación que atraviesan millones de clientes de la entidad financiera.
La comunicadora expresó su malestar por la situación que afecta a millones de clientes de la entidad financiera y explicó que no podía continuar trabajando en una empresa cuyos dueños, según consideró, perjudicaron a numerosos paraguayos.
La renuncia en vivo
La despedida se produjo durante la emisión de su programa por La Tribu 650 AM y Unicanal. Visiblemente conmocionada, Feliciángeli se refirió a la crisis bancaria y dejó en claro que no podía mantenerse al margen de lo ocurrido.
“Yo no sé fingir demencia, gente, y esto es una barbaridad lo que se ha hecho”, manifestó al aire. Luego explicó por qué había decidido alejarse del grupo: “Yo no puedo quedarme acá y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo”.
Durante el programa, la periodista leyó un comunicado en el que formalizó su decisión y expuso los motivos de su salida.
Los motivos detrás de su salida
“En lo personal, me resulta incompatible seguir ejerciendo mis funciones periodísticas en una empresa cuyos propietarios obraron de una manera tan desleal y ocasionaron daños a tantos paraguayos y al país. En consecuencia, he decidido renunciar a V-Media”, expresó.
En el mismo mensaje, agradeció a sus compañeros de trabajo y a la audiencia por el acompañamiento recibido durante su trayectoria en el medio.
Además, reconoció que también era una de las personas perjudicadas por la situación de Ueno Bank, por lo que el conflicto la afectaba directamente.
La crisis de Ueno Bank
La situación se desencadenó luego de que el Banco Central de Paraguay iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar un deterioro en sus capacidades. La medida generó incertidumbre entre millones de usuarios, que quedaron temporalmente imposibilitados de acceder a sus depósitos.
Feliciángeli se refirió a las consecuencias de la decisión y manifestó su expectativa de que las autoridades puedan garantizar la devolución de los fondos.
“Espero que el Banco Central obre con responsabilidad y pueda devolvernos, porque yo también soy una afectada”, sostuvo.
Por último, pidió que se tenga especialmente en cuenta a quienes dependen de esos ahorros para afrontar sus gastos cotidianos.