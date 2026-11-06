El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank.
Paraguay: detuvieron a Santiago Peña y Pedro Alliana asumió la presidencia
El ahora ex vicepresidente, de 52 años, juró ante el Congreso para completar el período hasta 2028, mientras agentes y fiscales notificaban a su destuido predecesor una medida de arresto domiciliario en Asunción.
Peña quedó detenido en su domicilio y será indagado el sábado a las 11 en la sede del Ministerio Público Fiscal de Paraguay
En el caso de Peña, la Fiscalía dispuso que cumpla la detención en su propia casa, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Por su parte, Carlos Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
Pedro Alliana asumió la presidencia
En tanto, Pedro Alliana juró el viernes como presidente de Paraguay. Mientras prestaba juramento, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para notificarle la orden de arresto, en medio de manifestantes que protestaban en las inmediaciones.
En su primer discurso como presidente, pronunciado durante el juramento ante el Congreso, Alliana se dirigió a los afectados por la crisis financiera.
“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, no los vamos a dejar solos, ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos”, anunció, y advirtió que no “quiere tibios para esta misión”.
Alliana, un político conservador de 52 años que ejercía como vicepresidente, asumió para completar el mandato que se extiende hasta 2028.
Exigencias al gabinete y foco interno
El nuevo mandatario pidió además a su gabinete restringir los viajes al extranjero a “razones impostergables”. “Ya se hizo suficiente en el exterior. Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable y trabajar en los territorios de la patria sea la absoluta prioridad”, aseveró, según consignó Europa Press.
Entre sus compromisos de gestión, Alliana mencionó el recorte del gasto público superfluo, la asistencia prioritaria a los sectores más vulnerables y la búsqueda de salidas para los ahorristas damnificados por la crisis de Ueno. También exigió a sus ministros rendir cuentas diarias “de la acción que produjeron en cada jornada, sin excusas y con respeto”.