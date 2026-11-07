El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este sábado dos cambios en su gabinete al designar a Ariel Martínez como ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Las decisiones se conocieron un día después de que asumiera la jefatura del Ejecutivo, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político.
Pedro Alliana reorganizó su gabinete y designó nuevos ministros de Interior y Obras Públicas
El mandatario designó al abogado Ariel Martínez al frente de Interior y al ingeniero Juan Carlos Baruja en Obras Públicas. Son las primeras decisiones de reorganización de su gabinete tras la salida de Santiago Peña.
Los nombramientos representan los primeros movimientos de Alliana en áreas centrales de la administración paraguaya, especialmente en materia de seguridad interna e infraestructura.
A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó la llegada de Martínez a Interior y destacó que se trata de un funcionario con experiencia previa en esa cartera. "Le encomendé trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas", expresó.
En el mismo mensaje, Alliana sostuvo que el país necesita "paz, orden y seguridad".
Ariel Martínez vuelve al Ministerio del Interior
El nuevo titular de Interior es abogado y ya ocupó ese cargo durante el gobierno de Horacio Cartes, entre febrero y agosto de 2018, en la etapa final de aquella administración.
Su designación se produjo luego de la renuncia de Enrique Riera, quien dejó el ministerio para incorporarse al Senado. De manera interina, la cartera había quedado a cargo de Carlos Benítez, excomandante de la Policía Nacional.
Con este nombramiento, Alliana busca darle continuidad a un área considerada estratégica para su administración, en un contexto de cambios institucionales y reacomodamiento político.
Juan Carlos Baruja pasa de Vivienda a Obras Públicas
El segundo cambio anunciado por el presidente fue la designación de Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en reemplazo de Claudia Centurión.
Ingeniero civil de profesión, Baruja se desempeñaba hasta ahora como titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Su trayectoria incluye cargos como ministro de Agricultura y Ganadería, gobernador de Paraguarí y senador nacional.
Alliana destacó su experiencia al frente de la cartera de Vivienda y manifestó su confianza en que podrá impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo.
La salida de Baruja del MUVH deja vacante ese ministerio, por lo que resta conocer quién será designado para ocupar el cargo.
Los primeros movimientos tras la salida de Santiago Peña
Las designaciones se producen en un escenario de fuerte tensión política en Paraguay. El viernes, el Senado aprobó la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, lo que derivó en la asunción de quien hasta entonces era su vicepresidente.
Alliana juró como presidente para completar el mandato constitucional hasta 2028.
La reorganización del gabinete aparece así entre las primeras señales de su gestión, con cambios en dos ministerios centrales y la continuidad de otros funcionarios del gobierno anterior.
En las próximas jornadas se esperan nuevas definiciones sobre la integración del equipo de gobierno y las prioridades que marcarán esta nueva etapa política en Paraguay.