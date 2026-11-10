La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, anunció nuevas medidas impulsadas por el Gobierno para proteger los derechos laborales de aproximadamente 7.000 trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de la entidad, que atraviesan dificultades tras el cese de sus operaciones.
Qué pasó con los trabajadores de Ueno Bank y qué medidas anunció el Gobierno de Paraguay
La disposición contempla alternativas para quienes dejaron de percibir ingresos, el pago de liquidaciones pendientes, la continuidad de la cobertura médica y el acceso a asesoramiento legal.
Las disposiciones buscan brindar alternativas laborales y garantizar el acceso a los derechos y beneficios correspondientes a quienes actualmente enfrentan incertidumbre por la situación de las empresas.
Nuevos empleos
Entre las principales medidas, Recalde explicó que un decreto firmado por el presidente paraguayo, Pedro Alliana, establece que los empleados que actualmente no reciben tareas ni perciben salarios podrán incorporarse a otros puestos de trabajo.
Esta posibilidad estará habilitada incluso para quienes tengan contratos que incluyan cláusulas de exclusividad. Según lo informado por la ministra, acceder a otro empleo no implicará una renuncia a los derechos laborales de los trabajadores afectados.
Por otra parte, la titular del Ministerio de Trabajo indicó que mantienen conversaciones con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) para avanzar en la elaboración de las liquidaciones laborales correspondientes a los 490 trabajadores de Ueno Bank.
De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, los pagos podrían comenzar esta semana, de acuerdo con el cronograma establecido por los interventores.
Atención médica
Otra de las medidas anunciadas contempla la coordinación con el Instituto de Previsión Social (IPS) para asegurar la continuidad de la atención médica de los empleados que necesiten asistencia sanitaria.
La solicitud pone especial atención en las mujeres embarazadas, las madres que se encuentran en período de lactancia y las personas que siguen tratamientos médicos, con el objetivo de evitar interrupciones en sus prestaciones de salud.
Brindarán asistencia jurídica
Finalmente, el Ministerio de Trabajo coordinará acciones con el Ministerio de la Defensa Pública para facilitar asesoramiento y asistencia legal a los trabajadores que necesiten iniciar reclamos o presentar demandas laborales.
De esta manera, el Gobierno paraguayo busca establecer mecanismos de protección para los empleados afectados por la situación de Ueno Bank y las demás empresas vinculadas al Grupo Vázquez, tanto en materia de empleo como de liquidaciones, cobertura médica y defensa de sus derechos laborales.