El Banco Central de Paraguay designó a Jorge Schreiner como nuevo presidente, informó la cámara alta tras la propuesta del mandatario Pedro Alliana, en un paso que llega en el marco de la crisis derivada de la intervención y disolución de Ueno Bank
Paraguay designó a un nuevo presidente del Banco Central tras la caída de Ueno Bank
El Congreso aprobó el nombramiento propuesto por el presidente Pedro Alliana. La medida llega en medio de la crisis financiera que atraviesa el país.
El Congreso votó a favor del nombramiento de Schreiner luego de que Alliana lo propusiera como reemplazo para conducir la autoridad monetaria. Schreiner integró el directorio del Banco Central durante dos años hasta 1999 y presidió la Comisión Nacional de Valores durante una década, hasta 2013, según el detalle oficial.
En la sesión del Senado, el economista aseguró que la situación es manejable y que el objetivo inmediato es dar tranquilidad a los ahorristas. “Una crisis como la que vivimos es una crisis desde mi punto de vista controlada y aislable, porque es un Banco que creció más que lo debido pero no va a tener efecto sobre los demás bancos”, dijo Schreiner al asumir.
Schreiner detalló además que la siguiente fase consistirá en identificar los activos sanos de Ueno Bank y tratar de emparejarlos con pasivos prioritarios, como fondos de pensiones, y con el fondo de garantía, como parte de la estrategia para mitigar el impacto sobre depositantes.
Reacciones del Ejecutivo y prioridades de gestión
El presidente Pedro Alliana pidió la renuncia de todos sus ministros, secretarios y principales autoridades como primer paso de una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña. Alliana instruyó al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, para que haga el pedido, según un comunicado publicado en su cuenta en X.
El mandatario justificó la medida en la necesidad de fortalecer la coordinación del gobierno y “garantizar una gestión ‘más eficiente’”, concentrada en las prioridades de la población, y aseguró que el funcionamiento de las instituciones continuará con normalidad, de acuerdo con el comunicado oficial.
Alliana anunció también medidas para aliviar a los contribuyentes afectados por la intervención de Ueno Bank: ordenó que no se les cobren multas, recargos por mora ni intereses derivados de las dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias y pidió facilitar los trámites de quienes operaban exclusivamente con esa entidad. “Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, afirmó el presidente Pedro Alliana.
Consecuencias judiciales y legislativas
La crisis motivó además acciones judiciales: la Fiscalía imputó a Santiago Peña y al extitular de la entidad matriz, Carlos Carvallo, por presuntos vínculos con Ueno Bank; ambos quedaron bajo prisión preventiva, según la información disponible.
En el plano legislativo, la Cámara de Diputados suspendió la sesión extraordinaria prevista para el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para 2027, a pedido del presidente, con el objetivo de introducir modificaciones al proyecto antes de su discusión parlamentaria.
El nombramiento de Schreiner y las decisiones del Ejecutivo buscan, según las autoridades citadas, estabilizar el sistema financiero y proteger a los ahorristas mientras se definen los pasos judiciales y administrativos derivados del colapso de Ueno Bank.