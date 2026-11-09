El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió a todos los ministros y altos funcionarios en puestos de confianza que pongan sus cargos a disposición para una mejor organización en el marco de los cambios en el Gobierno, tras la destitución de Santiago Peña, reportó el diario Última Hora
Paraguay: Alliana pidió la renuncia a todos los ministros
“Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”, aseveró el presidente.
"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", expresó Alliana en su cuenta de la red X.
"Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos", aseveró Alliana
"El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad", remarcó.
De acuerdo con el documento firmado por Barros, el pedido es para los ministros del Poder Ejecutivo, así como para secretarios ejecutivos con rango ministerial; presidentes y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados; entidades financieras públicas y empresas públicas, en cuanto ejerzan cargos de confianza.
Alliana propone a Fernando Rivarola como miembro del Directorio del BCP
Alliana remitió al Congreso la propuesta de incorporación de Fernando Rivarola al Directorio del Banco Central del Paraguay.
El funcionario había alertado sobre las situaciones irregulares de Ueno Bank dentro de la Superintendencia de Bancos.
El nuevo mandatario también impulsa la designación del economista Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay.
"Su experiencia y trayectoria en el sistema financiero serán fundamentales para fortalecer la institucionalidad del Banco Central y recuperar la confianza de los paraguayos", dijo.
Más fiscales se suman a la investigación contra directivos y Santiago Peña
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, designó a más agentes fiscales para reforzar las investigaciones sobre el presunto desfalco millonario a Ueno Bank y la causa que involucra al destituido presidente Santiago Peña., según el diario Última Hora.
En el Ministerio Público se firmaron dos resoluciones por las cuales se designaron dos fiscales más de Delitos Económicos y Anticorrupción para que se unan al equipo que viene investigando el presunto desfalco millonario al Ueno Bank.
Esta medida se toma luego del escándalo iniciado tras la declaración del titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, a la radio 1080 AM, en donde reconocía que el equipo investigador incurrió en una omisión al no incautar a tiempo el teléfono celular del ex presidente Santiago Peña, argumentando que el dispositivo “se perdió de vista” debido al gran volumen de información e intervenciones del caso.
Esto generó repercusión de los sectores políticos y del ámbito jurídico, quienes hablan de que el fiscal general debe ser sometido a juicio político por inacción. Entonces, Rolón firmó las resoluciones para integrar más fiscales, ante “la necesidad de optimizar las funciones de los fiscales en todas las investigaciones que el Ministerio Público las considera como “complejas”.
Un grupo de legisladores denuncia fuga selectiva de fondos antes del colapso del Ueno Bank
En tanto, un grupo de legisladores presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay una denuncia contra personas innominadas por la fuga selectiva de fondos antes del colapso del Ueno Bank, reportó el diario Hoy.
Sobre el tema, exigieron investigar el uso de información confidencial, la colocación de recursos del Estado tras las alertas de septiembre, el impacto en la cotización del dólar y la masiva vulneración de datos biométricos.
Los legisladores Rocío Vallejo, Roberto González, Dalia Estigarribia, Carlos Pereira, Raúl Benítez y Adrián “Billy” Vaesken tienen la sospecha de que un círculo privilegiado de autoridades, directivos y personas vinculadas habría sido informado con antelación sobre la inminente crisis de iliquidez del banco.
Según el escrito que presentaron los políticos opositores, estas personas ejecutaron retiros millonarios y selectivos antes de la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP), sustrayendo capitales de la masa común de acreedores y provocando un grave quebranto a miles de ahorristas.
Los denunciantes piden que los investigadores soliciten informes al BCP sobre las operaciones de retiro de dinero por parte de personas físicas y jurídicas vinculadas a la entidad y sus sociedades.
Los parlamentarios exigen además auditar el comportamiento de los administradores del dinero público, ya que el 7 de septiembre de 2026, tras un pedido de informe de los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios, las alertas institucionales se encendieron. Pese a ello, diversas entidades públicas siguieron colocando recursos en el banco, lo que podría configurar el delito de lesión de confianza.
Solicitan esclarecer las causas de la llamativa baja de más del 25% en la cotización de la divisa norteamericana y determinar si las autoridades salientes del BCP "incurrieron en acciones u omisiones que favorecieron al esquema criminal".