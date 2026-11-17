El Ministerio Público de Paraguay habilitó un canal de comunicación para que la ciudadanía pueda aportar información de interés en la investigación penal vinculada al expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y al Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco del denominado caso Ueno Bank.
Caso Ueno Bank: la Fiscalía paraguaya pide datos a la ciudadanía sobre bienes de Santiago Peña
La causa avanza con la recepción de documentos y otros elementos que serán examinados por el equipo fiscal, mientras el exmandatario permanece detenido en Viñas Cué.
La convocatoria está dirigida a todas las personas que cuenten con datos o elementos que puedan contribuir al avance de la causa. Para recibir esa información, la institución dispuso una dirección de correo electrónico oficial.
Qué información buscan reunir
Según el comunicado del Ministerio Público, los ciudadanos pueden remitir datos relacionados con vehículos, propiedades, bienes muebles, activos, documentos y cualquier otro elemento que pudiera resultar relevante para la investigación.
La causa penal involucra al exmandatario, quien se encuentra imputado por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal.
Garantizan reserva sobre los datos
Desde la institución fiscal señalaron que tanto la identidad de quienes proporcionen información como los datos enviados serán tratados con la debida reserva.
Además, aclararon que todo el material recibido será sometido a un proceso de análisis y verificación por parte del equipo fiscal que interviene en la investigación, en una causa a cargo del juez penal de garantías Osmar Legal.
El Ministerio Público también precisó que el envío de información por este medio no constituye, por sí mismo, la presentación de una denuncia formal.
Santiago Peña fue trasladado
En paralelo al avance de la investigación, Santiago Peña Palacios fue trasladado este lunes a la prisión militar de Viñas Cué, ubicada en Asunción, donde continuará cumpliendo prisión preventiva.
El exmandatario permanecía en la sede del Regimiento Escolta Presidencial desde el pasado 7 de noviembre. Su traslado se produjo luego de que se confirmaran presuntos privilegios durante su permanencia en ese establecimiento, según informó el medio que dio a conocer la medida.
La investigación continúa bajo intervención del equipo fiscal, mientras el Ministerio Público mantiene abierto el canal para recibir información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.