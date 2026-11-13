Respaldo económico

La auditoría de Ueno Bank reveló un dato inesperado: tiene más activos que deudas

El Banco Central de Paraguay informó que la entidad intervenida cuenta con bienes y recursos valuados en unos US$600 millones. El resultado permitiría avanzar con el proceso de transferencia y resguardar los fondos de los ahorristas y las cajas jubilatorias.