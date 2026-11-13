El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, informó este jueves que la verificación patrimonial de Ueno Bank, actualmente intervenido, permitió identificar activos por aproximadamente US$600 millones. Según explicó, el valor de esos bienes y recursos supera el total de los pasivos de la entidad, es decir, sus obligaciones financieras.
La auditoría de Ueno Bank reveló un dato inesperado: tiene más activos que deudas
El Banco Central de Paraguay informó que la entidad intervenida cuenta con bienes y recursos valuados en unos US$600 millones. El resultado permitiría avanzar con el proceso de transferencia y resguardar los fondos de los ahorristas y las cajas jubilatorias.
El funcionario sostuvo que este resultado permitirá garantizar la devolución de los fondos que el banco adeudaba al sistema previsional y evitar consecuencias negativas para los jubilados y futuros beneficiarios de las distintas cajas.
“Este hallazgo asegura que ningún jubilado o potencial jubilado, tanto de IPS (Instituto de Previsión Social) como de las demás cajas previsionales, tenga algún impacto negativo de la resolución del banco Ueno”, afirmó Schreiner.
Los activos superan sus deudas
De acuerdo con el titular del BCP, los activos identificados alcanzan unos US$600 millones y superan las obligaciones que la entidad mantenía con el sistema previsional.
Schreiner aclaró que ese cálculo no contempla otros bienes del banco, como los edificios registrados a su nombre. Por ese motivo, manifestó su confianza en que el proceso de resolución pueda avanzar dentro de los plazos previstos por la legislación.
Cómo será el traspaso
El plan contempla realizar una licitación para transferir el conjunto de activos y pasivos de Ueno Bank a otra entidad financiera. La intención es distribuir la cartera en lotes entre distintos bancos del sistema, con el objetivo de proteger a los ahorristas y evitar que los fondos queden concentrados en una sola institución.
De esta manera, las autoridades buscan impedir que se forme un “megabanco”, como consecuencia de la transferencia de todos los recursos a una única entidad.
El presidente del BCP estimó que el proceso de verificación demandará entre ocho y diez días. Ese plazo permitirá obtener una imagen más precisa del denominado balance de exclusión, que compara los activos considerados sanos con el total de las obligaciones del banco.
Fondo de Garantías
Schreiner también señaló que la legislación contempla la posibilidad de que el Fondo de Garantías cubra un eventual faltante entre los activos disponibles y los pasivos de la entidad. Ese mecanismo permitiría completar los recursos necesarios para llevar adelante la licitación.
Por último, explicó que, si el traspaso de los activos se concreta antes de que se realicen los pagos pendientes a los inversionistas, no sería necesario devolverles el dinero de manera directa.
En ese escenario, los fondos pasarían a la nueva entidad financiera y los depositantes se convertirían en clientes del banco que reciba esos recursos.