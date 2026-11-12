El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, aplicar una reducción de los gastos operativos de la Presidencia en el Presupuesto General de la Nación 2027. La intención es utilizar el dinero ahorrado para reforzar la compra de medicamentos destinados a los hospitales públicos.
Paraguay recortará gastos de la Presidencia para destinar millones a medicamentos
La iniciativa prevé un ahorro superior a los 20.000 millones de guaraníes mediante la reducción de partidas como viáticos, traslados, mantenimiento de aeronaves y servicios de funcionamiento.
El mandatario comunicó la decisión este miércoles a través de su cuenta de X y detalló que el ajuste alcanzará distintos rubros, entre ellos pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, servicios de catering y otros costos de funcionamiento.
Más de 3 millones de dólares
Según explicó Alliana, la reducción de estas partidas permitiría generar un ahorro superior a los 20.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 3,3 millones de dólares.
Al anunciar la medida, el presidente defendió la necesidad de reducir los gastos de la administración central y priorizar las necesidades del sistema sanitario. "La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales", expresó.
El jefe de Estado asumió el cargo el pasado 6 de noviembre y, durante su primer discurso oficial, había anticipado que limitaría los viajes innecesarios al exterior para concentrar sus esfuerzos en la gestión dentro del país.
Santiago Peña y sus viajes al exterior
La decisión también se conoce luego de la salida de Santiago Peña Palacios, quien había iniciado su mandato en 2023. Según la información del texto original, durante su gestión realizó más de 70 viajes internacionales.
Peña fue destituido mediante un juicio político en la Cámara de Senadores por presunto mal desempeño de sus funciones, en medio de un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank.
Diputados tratará el Presupuesto 2027
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, firmó este miércoles una resolución para convocar a una sesión extraordinaria el jueves 12 de noviembre.
Durante el encuentro legislativo se analizará el Presupuesto General de la Nación 2027, incorporando las modificaciones solicitadas por Alliana para reducir los gastos de la Presidencia.
Pagos a los ahorristas de Ueno Bank
Por otra parte, autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) informaron que se concretó una nueva transferencia destinada a los últimos grupos de ahorristas de Ueno Bank.
En esta etapa, los beneficiarios fueron aproximadamente 29.988 personas, por un monto de 1,79 billones de guaraníes, equivalentes a unos 298,3 millones de dólares.
Con esta operación, el organismo alcanzó a un total de 1.812.348 personas, que representan la totalidad de los depositantes con derecho a recibir el anticipo de garantía.
De acuerdo con los datos oficiales, el Banco Central transfirió en total 3,99 billones de guaraníes, unos 665 millones de dólares, y cumplió con los plazos establecidos por la Ley N.º 7745.
Cómo será la devolución del dinero
Respecto de quienes tenían certificados de depósito de ahorro (CDA), el BCP explicó que implementará un mecanismo de revisión para verificar quiénes son los titulares actuales de esos instrumentos antes de habilitar la disponibilidad de los fondos.
En cambio, el dinero correspondiente a cuentas a la vista y ahorros programados podrá utilizarse o retirarse una vez acreditado.
Para avanzar con la liberación de los fondos de los CDA, el Banco Central habilitará una plataforma digital en la que los ahorristas deberán cargar la documentación y los datos correspondientes. La información será verificada para completar el procedimiento lo antes posible.