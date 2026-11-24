Y habló de Colastiné Sur

Poletti advirtió que la emergencia hídrica continuará en Santa Fe hasta el otoño

El río Paraná bajó ocho centímetros desde el pico de 5,88 metros y este martes se ubicó en 5,80. Sin embargo, continúa diez centímetros por encima del nivel de evacuación. El intendente confirmó que el municipio seguirá ocupado en la emergencia hasta marzo o abril y anticipó que se construirán nuevos módulos habitacionales para alojar a familias que puedan resultar afectadas por futuras lluvias.