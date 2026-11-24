La leve bajante del río Paraná en Santa Fe no alcanza todavía para modificar el escenario de emergencia hídrica que atraviesa la ciudad. Después de haber alcanzado un pico de 5,88 metros, el nivel descendió ocho centímetros y este martes se ubicó en 5,80 metros. Sin embargo, continúa diez centímetros por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros.
Poletti advirtió que la emergencia hídrica continuará en Santa Fe hasta el otoño
El río Paraná bajó ocho centímetros desde el pico de 5,88 metros y este martes se ubicó en 5,80. Sin embargo, continúa diez centímetros por encima del nivel de evacuación. El intendente confirmó que el municipio seguirá ocupado en la emergencia hasta marzo o abril y anticipó que se construirán nuevos módulos habitacionales para alojar a familias que puedan resultar afectadas por futuras lluvias.
El municipio mantiene un monitoreo permanente de la situación y la asistencia a las familias afectadas continuará durante los próximos meses. “Seguimos con una situación estabilizada”, dijo el intendente, Juan Pablo Poletti, este martes por la mañana ante la prensa. “Por suerte bajó 8 cm después del pico que había llegado a 5,88 m; hoy está en 5,80 m”, señaló.
En declaraciones periodísticas, el mandatario municipal aclaró que la disminución del nivel del Paraná no significa que el problema esté resuelto. “Sabemos que el problema no termina ahí aunque baje 10 o 12 cm”, advirtió.
De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, difundidos por el Instituto Nacional del Agua (INA), la altura del río en el puerto santafesino era de 5,80 metros durante la mañana de este martes 24 de noviembre. La marca supera tanto el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros, como el de evacuación, de 5,70 metros.
298 personas evacuadas y nuevos módulos habitacionales
La emergencia mantiene a 298 personas alojadas en los centros de asistencia integral que funcionan en distintos sectores de la ciudad. Según precisó Poletti, 268 permanecen en el Centro de Asistencia Integral N° 1, en Alto Verde, mientras que otras 30 se encuentran en el dispositivo dispuesto en Colastiné Sur.
“Seguimos construyendo módulos en el centro asistencial integral número uno”, explicó el intendente. Además, anticipó que este martes quedaría terminada la totalidad de los módulos previstos en el segundo centro de asistencia, que funcionará como respaldo para recibir a familias de Colastiné Sur si la situación lo requiere.
La planificación municipal también contempla un tercer predio, que ya cuenta con iluminación y una perforación para abastecimiento de agua. Allí comenzará esta semana la construcción de nuevos espacios habitacionales.
“Va a tener en principio 40 módulos y una capacidad para 80 módulos si lo requiriéramos”, detalló Poletti. La infraestructura apunta especialmente a contar con una respuesta rápida ante eventuales lluvias intensas que puedan complicar la situación de las familias que viven en zonas bajas del bañado.
El intendente también se refirió a la situación de La Vuelta del Paraguayo, donde casi 50 personas continúan viviendo en sus casas pese a que el agua todavía afecta sus viviendas. “No quieren moverse; se los sigue asistiendo todos los días en ese sentido”, indicó.
La preocupación por las lluvias en Brasil y el fenómeno de El Niño
Uno de los factores que mantiene en alerta a las autoridades es la evolución de las precipitaciones en la cuenca alta del Paraná, particularmente en el sur de Brasil, cuyos aportes pueden repercutir posteriormente en los niveles del río frente a Santa Fe.
“Toda esa lluvia del sur de Brasil en algún momento hay que ver cómo repercute en nuestra localidad”, manifestó Poletti. A esa situación sumó la posibilidad de nuevas precipitaciones locales, en una temporada que presenta perspectivas de lluvias superiores a los valores normales por la presencia del fenómeno de El Niño.
“Nosotros sabemos que vamos a estar ocupados hasta marzo o abril”, sostuvo el intendente, al explicar que la estrategia municipal no se limita a esperar que el río descienda, sino que contempla la posibilidad de nuevos episodios de crecida.
El escenario encuentra respaldo en el último boletín de perspectivas hidroclimáticas elaborado conjuntamente por el INA y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicado el 19 de noviembre. El informe establece que existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe la fase cálida del fenómeno El Niño durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026/2027.
Además, los organismos anticipan precipitaciones superiores a las normales en el Litoral, con especial incidencia en el este de Formosa, el este de Chaco, el noreste de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El mismo documento advierte que la onda de crecida del Paraná generada durante octubre provocó el llenado progresivo de la planicie aluvial y superó los niveles de evacuación en el tramo comprendido entre Corrientes y Santa Fe. Para los próximos 30 días, el INA considera probable que se produzcan nuevos repuntes del río.
Qué pronostica el INA para los próximos días
El último pronóstico hidrométrico del INA disponible para el tramo argentino del Paraná, publicado el viernes 20 de noviembre, estimaba para Santa Fe una altura central de 5,84 metros para este martes 24, con un rango posible de entre 5,50 y 6,10 metros.
Para el 1° de diciembre, la tendencia central proyectada era de 5,75 metros, con un rango de entre 5,50 y 6,10 metros. Se trata de valores medios diarios estimados y no de mediciones puntuales.
Por su parte, el reporte hidrológico diario del organismo, actualizado el 20 de noviembre, anticipaba para Santa Fe y Paraná la culminación progresiva de la onda de crecida, con una tendencia a la estabilización y posterior descenso gradual durante los siguientes siete días. Sin embargo, advertía que los niveles continuarían por encima de las marcas de alerta y evacuación.
El INA también señalaba que, en un horizonte de entre siete y 14 días, podrían mantenerse las oscilaciones y los descensos leves, aunque con períodos de estabilidad. Más adelante, no descartaba un nuevo repunte asociado a la evolución de los aportes aguas arriba.
En ese contexto, la bajante registrada en Santa Fe representa una señal favorable, pero continúa la emergencia.
Colastiné Sur: bombeo controlado y protección de las defensas
Otro de los sectores que concentra la atención del municipio es Colastiné Sur, donde se realizan tareas de monitoreo, bombeo y refuerzo de puntos críticos para evitar que las filtraciones comprometan las defensas.
Poletti explicó que hay patios que presentan acumulación de agua debido a las filtraciones provenientes de las napas subterráneas. “En Colastiné Sur estamos con bombeo permanente de algunos patios que por las filtraciones de las napas que vienen por el piso se humedecen”, señaló.
Los trabajos se desarrollan en coordinación con Defensa Civil de la provincia, los vecinos y la vecinal. También se realizan tareas de embolsado en sectores considerados críticos. No obstante, el intendente remarcó que las intervenciones se ejecutan bajo supervisión técnica para evitar consecuencias sobre los terraplenes defensivos. “Somos muy respetuosos de los aspectos técnicos de los ingenieros hídricos sobre a dónde se puede bombear y dónde el bombear perjudica la defensa o el talud de la defensa”, explicó.
En ese sentido, el intendente advirtió sobre los riesgos de extraer agua en lugares inadecuados: “Ante tanta presión de agua, si uno bombea y le agrega agua a esa presión, lleva a que el talud por debajo empiece a filtrar agua, y esto es lo que no queremos”.
Por eso, aseguró que no se realizarán intervenciones que puedan debilitar la defensa principal. “No vamos a hacer ningún tipo de bombeo que debilite el talud o la defensa grande, pero sí estamos bombeando en aquellos lugares donde los hídricos así lo indican”, concluyó.
Con el río todavía por encima del nivel de evacuación, casi 300 personas alojadas en centros municipales y nuevas lluvias en el horizonte, Santa Fe mantiene desplegado su operativo de emergencia. La prioridad, según la estrategia planteada por el municipio, es sostener la asistencia y disponer de infraestructura preparada para responder ante eventuales nuevas complicaciones.