Emergencia hídrica

Crecida del Paraná: 298 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Santa Fe

El último informe municipal registró una baja de tres centímetros en las últimas 24 horas en el puerto local. No hubo nuevos ingresos a los centros de evacuados y continúan los trabajos preventivos y la ampliación de los espacios de alojamiento.