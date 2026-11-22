El río Paraná registró una leve baja en Santa Fe y alcanzó los 5,84 metros este domingo a las 18, según los datos de Prefectura Naval Argentina. La medición representa un descenso de tres centímetros respecto de las últimas 24 horas, en el marco de la crecida que mantiene en alerta a las autoridades y moviliza un operativo de asistencia en distintos sectores de la ciudad.
Crecida del Paraná: 298 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Santa Fe
El último informe municipal registró una baja de tres centímetros en las últimas 24 horas en el puerto local. No hubo nuevos ingresos a los centros de evacuados y continúan los trabajos preventivos y la ampliación de los espacios de alojamiento.
De acuerdo con el informe Nº 16 del Centro de Operaciones, difundido por la Municipalidad, durante la jornada no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral. De esta manera, permanece en 298 la cantidad de personas alojadas en los predios de Alto Verde y Colastiné Sur.
El número comprende a 180 adultos y 118 menores, pertenecientes a 90 familias. Mientras tanto, el río Salado registró una altura de 2,95 metros en Recreo.
Crecida del Paraná: cuántas personas permanecen evacuadas en Santa Fe
El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde concentra la mayor cantidad de personas alojadas. Allí permanecen 268 vecinos: 161 mayores y 107 menores, correspondientes a 79 familias.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, entre ellas 19 adultos y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.
En ambos espacios, el municipio sostiene los dispositivos de atención sanitaria, acompañamiento educativo y actividades recreativas para niños y niñas. Este domingo, además, se desarrolló una propuesta recreativa destinada a las infancias alojadas en el predio de Alto Verde.
El operativo se lleva adelante con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul. También se brinda asistencia para el cuidado de los animales de las familias alojadas.
Amplían los centros de asistencia y preparan nuevos módulos habitacionales
En paralelo a la atención de las familias afectadas, la Municipalidad avanza con la ampliación de la capacidad de alojamiento. En los centros de Alto Verde y Colastiné Sur continúan las tareas de armado de módulos habitacionales junto con la organización TECHO.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 está prevista la construcción de otros 10 módulos. Además, se acondiciona el terreno donde funcionará el tercer centro de asistencia, con trabajos de nivelación del suelo y gestiones para garantizar los servicios de agua y energía eléctrica.
Para este nuevo predio se proyecta construir 40 módulos habitacionales en una primera etapa. Las tareas se realizan en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).
Continúa la asistencia a vecinos de la zona de la Costa
El operativo municipal también incluye el acompañamiento a las familias que permanecen en sus viviendas en sectores afectados por la crecida.
En particular, se mantiene la distribución de provisiones y elementos de primera necesidad para vecinos de la Vuelta del Paraguayo y otros puntos de la zona de la Costa.
La Municipalidad continúa con el monitoreo de la situación hídrica y solicita circular con precaución en los sectores costeros, respetar las indicaciones del personal de los operativos y evitar transitar por zonas anegadas.
Prueban equipos de bombeo y preparan puntos de operación en la zona portuaria
Como parte de las tareas preventivas, el municipio realizó este domingo pruebas en distintos equipos de bombeo para verificar su funcionamiento y mantener operativo el sistema de protección hídrica.
Los controles incluyen estaciones de bombeo, equipos y puntos de operación distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Además, continúa la preparación de los puntos de operación de la zona portuaria. Allí está prevista para el próximo miércoles la instalación preventiva de equipos de bombeo, con el objetivo de anticipar posibles maniobras ante nuevas variaciones en los niveles del río.
Por último, el municipio recordó que los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000 ante consultas o situaciones que requieran intervención.