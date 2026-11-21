Fenómeno El Niño

Ya son 3 los centros de evacuados por la inundación en Santa Fe

La Municipalidad prepara un tercer Centro de Asistencia Integral en Colastiné Sur. En este predio se arman 40 módulos habitacionales a través de la organización TECHO. Cuenta con la infraestructura para brindar alojamiento y servicios a familias El Bañado y Los Alisos que deban ser trasladadas ante el avance del agua.