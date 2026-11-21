La Municipalidad de Santa Fe avanza con los trabajos de preparación del tercer Centro de Asistencia Integral (CAI), ubicado en Colastiné Sur, como parte del plan de contingencia ante la crecida de los ríos y las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el predio, donde ya comenzaron las tareas de acondicionamiento para instalar los módulos habitacionales y disponer los servicios necesarios.
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La Municipalidad prepara un tercer Centro de Asistencia Integral en Colastiné Sur. En este predio se arman 40 módulos habitacionales a través de la organización TECHO. Cuenta con la infraestructura para brindar alojamiento y servicios a familias El Bañado y Los Alisos que deban ser trasladadas ante el avance del agua.
El terreno fue conveniado con un privado y estará disponible sin costo para la Municipalidad. En esta primera etapa se armarán 40 módulos de la organización TECHO, adquiridos previamente como parte de la planificación anticipada para responder a las necesidades de las familias afectadas por la emergencia hídrica.
“Esto lo teníamos previsto desde que surgió el fenómeno de El Niño. Por eso ya estaban los convenios firmados y no estamos saliendo ahora a buscar terrenos: ya teníamos el croquis armado y solamente faltaban las cuestiones técnicas”, explicó Poletti.
En esta etapa, la Municipalidad trabaja junto con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para definir la ubicación de las columnas y el tendido eléctrico, de acuerdo con la distribución prevista para los módulos. El intendente agradeció especialmente la colaboración de la empresa provincial, cuyo personal realiza las tareas técnicas necesarias para avanzar con la instalación.
Si bien el predio se prepara como Centro de Asistencia Integral Nº 3, la prioridad inicial sería brindar respuesta a las familias de El Bañado. No obstante, estará disponible para atender las necesidades que puedan surgir en otros sectores, como Los Alisos, La Vuelta del Paraguayo y la zona de la ruta 168, entre otros.
“Queremos tener un lugar apropiado para que las familias puedan permanecer durante los días o meses que sea necesario. La idea es contar con un centro asistencial con las mismas condiciones que los que ya tenemos en Alto Verde”, señaló el intendente.
Infraestructura y servicios para las familias
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, detalló que los equipos municipales ya realizan tareas de desmalezado, apertura de calles de acceso y preparación de los espacios donde se distribuirán los módulos.
La organización del predio replicará el esquema implementado en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. Cada módulo contará con un espacio de 6 por 3 metros y un sector de patio de iguales dimensiones, para que las familias dispongan de un lugar de expansión, sombra y recreación durante su permanencia.
Además de los módulos habitacionales, se trabaja en la planificación de los servicios esenciales, entre ellos la provisión de agua, sanitarios y duchas, junto con la infraestructura eléctrica y los accesos internos.
Rudi destacó que las tareas se realizan con cuadrillas municipales, voluntarios y funcionarios, y remarcó la importancia de anticipar los trabajos para que el centro pueda ponerse en funcionamiento cuando la demanda lo requiera. “Lo importante es ganar tiempo y estar preparados para hacerlo”, afirmó.
Trabajo conjunto en Colastiné Sur
En paralelo, la Municipalidad continúa con las intervenciones en Colastiné Sur para favorecer el escurrimiento del agua y acompañar a las familias de la zona. Entre las tareas se encuentran el mantenimiento de la defensa, la limpieza de canales y cunetas que conducen el agua hacia la estación de bombeo, y trabajos de volcado de arena en colaboración con la vecinal.
Poletti valoró el compromiso de los vecinos y el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y organismos provinciales. También destacó la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y otras instituciones que colaboran en la asistencia a las familias.
En ese marco, indicó que se mantienen conversaciones con la Armada para contar con su apoyo ante la eventual necesidad de instalar un dispositivo de asistencia alimentaria y una cocina de campaña.
“Es un trabajo en equipo, con todas las áreas municipales y provinciales, y también con otras instituciones. Estamos haciendo todo lo necesario para que los vecinos sufran lo menos posible”, concluyó el intendente.