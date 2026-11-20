La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.
Crecida del río Paraná en Santa Fe: cuántos evacuados hay y cuál es la altura en el puerto
Equipos locales y provinciales asisten a decenas de familias, colocan nuevos módulos habitacionales y refuerzan las tareas de defensa en toda la zona costera.
Actualmente, 292 personas se encuentran alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral, mientras continúan los trabajos de mantenimiento del sistema de protección hídrica y la asistencia a vecinos de la zona de la Costa que permanecen en sus viviendas.
Altura de los ríos
Según los últimos registros informados por Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,87 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 15 horas. Mientras que el río Salado registra una altura de 2,95 metros en Recreo.
Personas asistidas
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 268 personas, de las cuales 161 son mayores y 107 menores, correspondientes a 79 familias.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias. En este predio continúan los trabajos de construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento.
En total, el municipio brinda asistencia a 298 personas (180 mayores y 118 menores), distribuidas en ambos centros.
Asistencia y acompañamiento en los centros
Este viernes la Municipalidad dispuso un nuevo operativo de asistencia para aquellas familias de la Vuelta del Paraguayo y la zona de la Costa que decidieron permanecer en sus hogares. Se los asistió con alimentos no perecederos, agua y elementos de higiene personal, donados por Cáritas, institución encargada de recepcionar todas las donaciones.
Paralelamente, los dispositivos municipales continúan trabajando de manera articulada para brindar atención y acompañamiento a las personas alojadas en ambos Centros de Asistencia Integral.
En este marco, equipos de Salud, la Subsecretaría de Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), el COBEM junto a organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul mantienen presencia y desarrollan distintas acciones de asistencia, atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo, y cuidado de los animales de las familias afectadas por la crecida del río Paraná.
Avanzan las obras en los Centros de Asistencia
La Municipalidad continúa con el armado de módulos habitacionales en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur. Este viernes llegaron nuevos módulos habitacionales de TECHO, provenientes del convenio que firmó oportunamente el intendente Juan Pablo Poletti con la ONG. En el CAI Nº 1, se dispuso la construcción de 10 módulos.
Paralelamente, se avanza con los trabajos previos de nivelación de terreno, conexión de energía eléctrica y perforación de agua en el Centro de Asistencia Integral Nº3. Estas tareas se coordinan con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA). En una primera etapa en este predio se construirán 40 módulos.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas preventivas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica en distintos sectores de la ciudad, así como con el monitoreo permanente de los equipos y estaciones de bombeo.
En este marco, continúan los trabajos de bolseo en el paraje La Boca, en Alto Verde, y en Bajada Distéfano. En este último sector, las tareas se realizan de manera conjunta entre el municipio y los vecinos: la Municipalidad provee arena y bolsas, mientras que los vecinos colaboran con el llenado y la colocación de las bolsas sobre la defensa.
Asimismo, durante la jornada del jueves se realizó un importante trabajo de limpieza de reservorios en plaza Evita, en Alto Verde, para favorecer el funcionamiento del sistema de drenaje.
Por otra parte, para el próximo miércoles está prevista la instalación de equipos de bombeo en la zona portuaria, como parte de las acciones de preparación y acondicionamiento del sistema de protección hídrica.
Estas intervenciones forman parte de las tareas preventivas que lleva adelante el municipio ante la evolución de los niveles de los ríos.
Recomendaciones
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.