Norte santafesino

El río Paraná superó el nivel de evacuación en Reconquista y rige el alerta en el departamento General Obligado

El río llegó a los 5,50 metros en Puerto Reconquista, 20 centímetros por encima del nivel de evacuación. Según el informe provincial de este viernes al mediodía, hay 27 personas evacuadas y otras 100 que dejaron sus hogares por sus propios medios en Reconquista, Las Toscas y Tacuarendí.