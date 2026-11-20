La crecida del río Paraná mantiene bajo monitoreo a las localidades ribereñas del departamento General Obligado. Según el informe Nº 10 del Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe, con datos actualizados a las 12 de este viernes 20 de noviembre, 127 personas se encuentran fuera de sus hogares, entre evacuadas y autoevacuadas.
El río Paraná superó el nivel de evacuación en Reconquista y rige el alerta en el departamento General Obligado
El río llegó a los 5,50 metros en Puerto Reconquista, 20 centímetros por encima del nivel de evacuación. Según el informe provincial de este viernes al mediodía, hay 27 personas evacuadas y otras 100 que dejaron sus hogares por sus propios medios en Reconquista, Las Toscas y Tacuarendí.
En Puerto Reconquista, la altura registrada es de 5,50 metros, por encima de los umbrales de alerta, fijado en 5,10 metros, y de evacuación, establecido en 5,30 metros.
La Provincia mantiene el seguimiento de la situación junto con las autoridades locales, especialmente en Reconquista, Las Toscas y Tacuarendí, donde se concentran las personas afectadas.
Las Toscas
De acuerdo con el relevamiento de Protección Civil, en Las Toscas hay 10 personas evacuadas, alojadas en el Centro de Evacuación Virgen Niña, y otras 78 autoevacuadas, correspondientes a 26 familias.
En Tacuarendí se contabilizan 10 personas evacuadas, integrantes de tres familias que permanecen alojadas en un centro comunal.
En Reconquista, siete personas están evacuadas en dependencias municipales de Puerto Reconquista y otras 22 se autoevacuaron. Además, cuatro personas permanecen en sus viviendas para cuidar sus pertenencias.
Recomendaciones
El Centro de Monitoreo recomendó a quienes viven en sectores bajos y ribereños mantener preparados sus documentos, medicamentos y elementos indispensables, y atender las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales.
También solicitó circular con precaución por los accesos a esas zonas, ante posibles movimientos de personas, vehículos y hacienda.
Ante situaciones de riesgo, las autoridades indicaron comunicarse al 911. Para emergencias médicas, el número informado es el 107.