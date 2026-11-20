Con el nivel del río Paraná estacionado en una meseta de 5,87 metros, se desarrolló una nueva reunión del comité municipal de gestión de riesgos en la ciudad de Santa Fe.
Con el río en 5,87 metros, Santa Fe amplía refugios y analiza el impacto en la costa
El intendente Juan Pablo Poletti detalló la situación de los centros de alojamiento. Desde la Provincia, Marcos Escajadillo precisó que hay unos 350 evacuados y autoevacuados en todo el territorio, mientras el concejal opositor Jorge Fernández planteó reparos sobre los tiempos de prevención.
El encuentro reunió a funcionarios del Ejecutivo local, concejales, fuerzas de seguridad como Prefectura, instituciones intermedias, universidades, Cruz Roja y organizaciones sociales para evaluar el impacto de la crecida.
Al término de la jornada, y en diálogo con CyD Litoral, el intendente Juan Pablo Poletti valoró la instancia de diálogo abierto frente a los planteos recibidos. "No todos coincidimos, por supuesto que hay disensos y reclamos, y así lo aceptamos, los tomamos y lo que haya que mejorar lo vamos a mejorar", aseguró.
Respecto a la logística de alojamiento, precisó que el Centro Asistencial 1 ya cuenta con sus 79 módulos ocupados por 79 familias, mientras que el Centro 2 alberga a 11 familias y posee unidades disponibles de respaldo.
Asimismo, confirmó que desde el martes se prepara un tercer predio para atender demandas puntuales en zonas como Colastiné Norte, Nueva Esperanza, Bajada Di Stéfano y la vera de la Ruta 168.
El despliegue provincial y el monitoreo en la costa
Por parte del Gobierno de Santa Fe, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, también conversó con CyD Litoral y señaló que el departamento La Capital concentra la mayor cantidad de personas asistidas, estimando un total de alrededor de 350 evacuados y autoevacuados en todo el territorio provincial.
El funcionario destacó que las tareas preventivas iniciadas el año pasado —como la limpieza de canales troncales, el alteo de defensas y el refuerzo de estaciones de bombeo— brindan seguridad ante eventuales lluvias con compuertas cerradas.
Escajadillo detalló además el acompañamiento técnico y operativo a localidades vecinas como Arroyo Leyes y Monte Vera, donde se aportaron bolsas de arena, agua segura a través de Aguas Santafesinas y dispositivos de seguridad vial sobre la Ruta Provincial 1 para resguardar a las familias reubicadas a la vera de la traza.
"De momento la situación está controlada, pero es un periodo largo de trabajo porque esta es la primera onda de crecida", advirtió.
Los reparos de la oposición en el Concejo
Desde el bloque opositor, el concejal Jorge Fernández cuestionó la falta de anticipación frente a los pronósticos climáticos conocidos meses atrás.
"Tenemos algunos reparos y críticas. Creo que se llegó tarde a algunas situaciones sabiendo que hace seis meses teníamos un pronóstico de Niño intenso", sostuvo el edil, quien señaló que representantes de organizaciones sociales manifestaron inquietudes similares durante el encuentro.
Si bien reconoció que las personas que requieren asistencia están siendo atendidas y destacó el acompañamiento legislativo al declarar la emergencia, Fernández advirtió que las lluvias en el sur de Brasil y en las cuencas del Paraná y del Iguazú podrían generar un nuevo repunte hídrico en diciembre.
"Vamos a estar varios meses en esta situación; es importante aprender de los errores para estar mejor preparados si el río vuelve a crecer", concluyó.