Crecida del Paraná

Con el río en 5,87 metros, Santa Fe amplía refugios y analiza el impacto en la costa

El intendente Juan Pablo Poletti detalló la situación de los centros de alojamiento. Desde la Provincia, Marcos Escajadillo precisó que hay unos 350 evacuados y autoevacuados en todo el territorio, mientras el concejal opositor Jorge Fernández planteó reparos sobre los tiempos de prevención.