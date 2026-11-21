Crecida del Paraná

La Municipalidad refuerza las medidas de prevención y pide colaboración a los vecinos

La Municipalidad de Santa Fe recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas ante el alerta meteorológico por tormentas y la crecida del río Paraná, que a las 12 horas de este sábado registró una altura de 5,87 metros. Se mantiene la supervisión permanente del sistema de protección hídrica y todas las estaciones de bombeo se encuentran operativas.