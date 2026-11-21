La crecida del río expone y agrava la problemática de los residuos en la costa santafesina. El histórico basural a cielo abierto de Callejón Pintos, que fue intervenido y saneado por el Gobierno provincial durante 2024, está actualmente con basura bajo agua. Allí todavía hay residuos de los acopiadores. El problema no terminó con aquella intervención: unos metros más al sur, detrás de la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a la altura del kilómetro 8 de la ruta provincial 1, se acumulan residuos en un predio que permanece elevado y no está inundado.
La crecida inundó el basural de la costa
La planta de tratamiento proyectada detrás de la estación transformadora de la EPE nunca se concretó. Los microbasurales se replican y ahora quedaron bajo el agua. Los vecinos siguen reclamando una solución definitiva.
Se trata de dos espacios diferentes, aunque vinculados por una misma problemática que lleva décadas sin encontrar una solución integral. El primero, sobre Callejón Pintos, fue objeto de un operativo de saneamiento que demandó una inversión provincial de alrededor de $650 millones. El segundo es el terreno que había sido destinado a la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos para el Consorcio GIRSU de la Costa, que integran Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines.
La situación actual es cuestionada por los vecinos y vecinas de la costa, tanto de forma particular como a través de la organización La Costa no es basural. La docente y ambientalista Julieta Di Filippo -entre otros-, viene reclamando una respuesta de fondo. Su planteo apunta a que, después de tantos años de proyectos y recursos destinados a intervenir los basurales, Rincón sigue sin contar con un sistema adecuado de tratamiento, recuperación y disposición de los residuos. “Después de haber puesto 600 millones de pesos en ese trabajo estamos igual que hace 20 años, es decir, que no hemos avanzado”, sostuvo.
Un saneamiento que no resolvió el problema de fondo
En abril de 2024, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe puso en marcha los trabajos de saneamiento del basural de Callejón Pintos. El operativo contempló el drenaje del terreno, el confinamiento de los residuos y la nivelación del suelo, con el compromiso municipal de dejar de utilizar ese espacio para la disposición final de la basura.
El objetivo anunciado por entonces era recuperar el lugar y transformarlo en un espacio verde público. En diciembre de ese año, el entonces ministro de Ambiente, Enrique Estévez, informó que en el predio se habían plantado más de 600 especies arbóreas nativas y destacó una inversión de $650 millones.
La intervención respondió a un problema histórico: durante las crecidas, los residuos acumulados en ese sector inundable terminaban en contacto con las aguas de la laguna Setúbal. La Provincia había dispuesto que la basura de Rincón fuera trasladada al relleno sanitario de Santa Fe.
Sin embargo, el saneamiento de ese terreno no estuvo acompañado por la puesta en funcionamiento de la infraestructura regional que debía evitar que la basura volviera a acumularse en otros sectores.
Di Filippo considera que la Provincia priorizó una obra de impacto visible, pero no la solución estructural. “Lo que hizo la Provincia en el saneamiento de Callejón Pintos fue excelente. El tema es que, en vez de haber gastado toda esa plata en el saneamiento del basural, podía haber empezado a implementar un programa de gestión de residuos urbanos en la Municipalidad de Rincón, promocionando por ende el consorcio GIRSU de la Costa”, señaló. Y agregó: “Si toda esa plata hubiera ido a la planta de tratamiento, o mejor dicho de transferencia de residuos sólidos urbanos, hoy no estamos hablando de un nuevo basural”.
En sintonía con Di Filippo, desde la organización La Costa no es basural, Isabel Marcón cuestionó la falta de una solución definitiva. “La situación tanto en callejón Pintos como detrás de la EPE sigue exactamente igual que hace años. No hay ningún avance”.
Mientras la respuesta no llega, la organización de vecinos impulsa una campaña de separación de residuos en origen y compostaje de húmedos -en los domicilios- y gestiona la instalación de campañas (tachos) para depositar plásticos, botellas, y otros residuos reciclables, por separado. “Eso será un beneficio inmediato para los acopiadores y contribuirá en sanear el ambiente”, dijo Marcón.
La planta que se proyectó hace años y nunca funcionó
El proyecto de una planta regional de gestión de residuos para la Costa tiene antecedentes de larga data. El Consorcio GIRSU que reúne a San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines fue conformado en 2014, en el marco de la Ley provincial 13.055 de Basura Cero.
En noviembre de 2018, el Gobierno provincial anunció un aporte de más de $10 millones para la puesta en marcha de la planta de clasificación y la estación de transferencia regional. El proyecto contemplaba separar, clasificar y recuperar materiales para luego trasladar los residuos restantes al relleno sanitario de Santa Fe.
En 2020 se avanzó con el terreno ubicado detrás de la estación transformadora de la EPE, a la altura del kilómetro 8 de la ruta 1. La Municipalidad de Rincón adquirió el predio y comenzaron los trabajos de movimiento de suelo y alteo. También se gestionó maquinaria mediante un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad.
La iniciativa contemplaba que allí se recibieran los residuos de las tres localidades, se separaran los materiales reciclables y se recuperaran los orgánicos, antes de trasladar el rechazo al relleno sanitario.
No obstante, el proyecto quedó inconcluso. Un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados provincial en febrero de 2024 describió que el terreno destinado a la futura planta todavía no contaba con infraestructura y reclamó precisiones sobre el estado de avance de las obras.
El documento también daba cuenta de que durante 2022 continuaron las gestiones del Consorcio GIRSU de la Costa ante el Ministerio de Ambiente para avanzar con la planta procesadora regional, además de plantear la necesidad de implementar separación en origen, programas educativos, compostaje barrial y tratamiento de los residuos de poda.
Por lo tanto, hay una diferencia entre el terreno elevado que se preparó y la planta que se había proyectado: el primero existe y recibe residuos, pero la infraestructura regional para clasificarlos y recuperarlos no llegó a concretarse.
Qué dice la Provincia sobre el nuevo basural
Consultado por la situación actual, el Ministerio de Ambiente de Santa Fe reconoció que el predio ubicado detrás de la estación transformadora de la EPE funciona como una estación de transferencia, pero admitió que presenta deficiencias en su funcionamiento. “Hoy el municipio de Rincón opera actualmente una estación de transferencia. Un espacio para recibir los residuos, separar lo reciclable y luego trasladar el resto al relleno sanitario”, explicaron desde la cartera ambiental.
Sin embargo, reconocieron que “en la práctica presenta deficiencias operativas: la separación no se hace de la manera más adecuada, se acumula más volumen del debido y, en ocasiones, se registran quemas, demorando el traslado hacia el relleno”.
Sobre la situación hídrica, el Ministerio indicó que un equipo técnico recorrió el lugar esta semana y constató que la estación de transferencia no está inundada, debido a que se encuentra a la misma altura que la estación transformadora de la EPE. El agua alcanzó solamente el sector destinado al acopio de ramas, ubicado al fondo del predio.
La Provincia aseguró que mantiene un monitoreo de la situación y que ya cursó intimaciones al municipio. “La disposición final de los residuos en el relleno sanitario es una responsabilidad del municipio. Desde el área de Ambiente ya se cursaron intimaciones y existen procesos sancionatorios en marcha para exigir que la municipalidad cumpla con el compromiso asumido y garantice el traslado efectivo de la basura al relleno sanitario”, señalaron.
El reclamo por una gestión integral de residuos
Para Di Filippo, el problema no se limita a dónde se arroja la basura, sino a la ausencia de una política sostenida de gestión integral que contemple la separación en origen, la recuperación de materiales, el compostaje y la inclusión laboral de quienes actualmente viven del reciclado informal. “Si esta planta estuviera funcionando, no estaríamos hablando de este tema”, remarcó.
La ambientalista también puso el foco en las consecuencias sociales de la falta de infraestructura. Recordó que existe una cooperativa y otra organización en formación que podrían participar de un esquema de recuperación de materiales y promoción ambiental. “En vez de estar cirujeando sobre la basura, estarían siendo trabajadores promotores ambientales en recupero y ayudando económicamente a la Municipalidad y, por ende, a todos los ciudadanos”, planteó.
Además, advirtió que el problema no desaparece durante la emergencia hídrica. “Hoy todos miramos al agua, pero la población de San José del Rincón sigue estando. Hay dos o tres barrios complicados, inundados, pero siguen generando los mismos residuos”, sostuvo. Y concluyó con una advertencia sobre el traslado del problema de un lugar a otro: “Se traslada el problema del kilómetro 9 y medio, que es Pintos, al kilómetro 8, con la diferencia de que ahí es donde se tenía que construir la planta”.
La basura se acumula en la costa no sólo en estos dos predios. También hay otros microbasurales en distintos sectores del bañado de la Setúbal en jurisdicción de Arroyo Leyes, como el de calle 8 y el de calle 12. Ahora todos estos están bajo el agua, con la crecida del río -en el marco del impacto del fenómeno El Niño muy fuerte-, contaminando el ambiente.
Contar con un sistema que no dependa de trasladar la basura de un predio a otro, sino que permita reducirla, recuperarla y garantizar su disposición final adecuada, es la solución que no llega. Y la inundación expone, evidencia y agrava todo.