El comportamiento del río Paraná frente a la ciudad de Santa Fe está estrechamente relacionado con fenómenos climáticos que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia. Las grandes crecidas y las bajantes extraordinarias no responden solamente a las condiciones meteorológicas locales, sino también a cambios en la temperatura del océano Pacífico y los patrones de circulación de la atmósfera.
Entre El Niño y La Niña: el pulso invisible que gobierna el río en Santa Fe
Los fenómenos climáticos que se desarrollan en el océano Pacífico modifican las lluvias en la cuenca y condicionan los niveles del Paraná frente a la capital provincial.
Los registros históricos del Instituto Nacional del Agua (INA), que reúnen más de 18.000 mediciones diarias del hidrómetro del puerto santafesino desde diciembre de 1982 hasta noviembre de 2026, permiten observar cómo esos procesos se reflejan en el nivel del río.
En más de cuatro décadas, el Paraná alcanzó los 7,43 metros el 22 de junio de 1992, su máxima altura de la serie, mientras que el 16 de enero de 2022 descendió hasta los -0,23 metros, el registro mínimo del período analizado. Entre ambos extremos se encuentra una dinámica influida por las condiciones climáticas de toda la cuenca.
N del R: el presente informe se culminó el viernes 20 de noviembre al mediodía, con el nivel del río Paraná en 5,87 mts en el puerto de la capital provincial.
El pulso anual del río: ciclo histórico mensual vs. años extremos
Comparativa del promedio histórico mensual (1983–2026) frente al comportamiento anómalo de años críticos como la bajante de 2022 y el repunte de 2023.
Una cuenca extensa
El Paraná recibe aportes de una superficie superior a los 2,6 millones de kilómetros cuadrados, que comprende territorios del sur de Brasil, Paraguay, el noreste argentino y sectores de Bolivia. Por esa razón, las precipitaciones que se producen lejos de Santa Fe pueden tener consecuencias sobre el nivel del río varias semanas o incluso meses después.
Las lluvias en las cuencas altas de los ríos Paraná e Iguazú cumplen un papel central en la cantidad de agua que finalmente llega al tramo medio, donde se encuentra la capital provincial. Cuando se producen períodos de precipitaciones abundantes, los caudales aumentan y el efecto puede trasladarse progresivamente hacia los puertos santafesinos.
En cambio, cuando las lluvias disminuyen durante períodos prolongados, los aportes de agua se reducen y el nivel del Paraná comienza a descender. Esta relación explica por qué el comportamiento del hidrómetro local no depende exclusivamente de lo que sucede en la ciudad o en sus alrededores.
De acuerdo con la serie del INA, la altura promedio histórica en el puerto de Santa Fe se ubica en los 3,54 metros. Sin embargo, esa referencia convive con variaciones importantes, determinadas por las condiciones hidrológicas y climáticas de la cuenca.
El río Paraná: de las grandes crecidas a la bajante récord
Evolución mensual de la altura del río entre enero de 1983 y noviembre de 2026. Las áreas sombreadas indican los umbrales de alerta por crecida (5,30 m) y bajante crítica (1,00 m).
El Niño y La Niña
Uno de los principales factores que intervienen en esta dinámica es el fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón climático asociado a las variaciones de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y a sus efectos sobre la circulación atmosférica.
Durante la fase cálida, conocida como El Niño, las temperaturas del agua en sectores del Pacífico central y oriental se encuentran por encima de los valores habituales. En Sudamérica, este fenómeno suele favorecer un incremento de las precipitaciones en el sur de Brasil y en distintas regiones del Litoral argentino.
Crecidas vs. Bajantes: los extremos del río Paraná (1983–2026)
Comparativa de los 5 años con picos máximos más altos y los 5 años con niveles mínimos más críticos registrados en el hidrómetro local (promedio histórico: 3,54 m).
Top 5 Mayores Crecidas (Máximos)
Top 5 Peores Bajantes (Mínimos)
Cuando esas lluvias alcanzan las áreas de aporte de los grandes ríos, los caudales pueden aumentar y generar crecidas en el Paraná. En Santa Fe, ese comportamiento se traduce en ascensos del hidrómetro y, en los episodios más importantes, en niveles que pueden superar los umbrales de alerta y evacuación.
La fase fría, denominada La Niña, presenta condiciones opuestas. El enfriamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial modifica los patrones de circulación atmosférica y suele favorecer una disminución de las precipitaciones en buena parte de la cuenca del Plata.
Cuando esa situación se prolonga, los aportes de agua al Paraná se reducen y aumenta la posibilidad de atravesar períodos de bajante. Uno de los ejemplos más significativos fue el registrado entre 2020 y 2022, cuando la combinación de condiciones climáticas adversas contribuyó a una de las crisis hidrológicas más importantes de las últimas décadas.
Durante ese período, el nivel del río descendió hasta valores negativos en el puerto santafesino y generó complicaciones para la navegación, el abastecimiento de agua y las actividades vinculadas al sistema fluvial.
Un escenario variable
La relación entre los fenómenos del Pacífico y las alturas del Paraná permite comprender por qué el río puede experimentar cambios tan pronunciados en períodos relativamente cortos.
Sin embargo, El Niño y La Niña no son los únicos factores que determinan su comportamiento: también intervienen las precipitaciones regionales, la humedad del suelo, los caudales de los afluentes y las condiciones propias de cada sector de la cuenca.
Por eso, la presencia de uno de estos fenómenos no implica necesariamente una crecida o una bajante de magnitud determinada. Sus efectos dependen de la intensidad, la duración y la distribución geográfica de las lluvias, además de las condiciones hidrológicas previas.
Para Santa Fe, conocer esa dinámica resulta importante tanto para anticipar posibles escenarios de inundación como para prepararse ante períodos de escasez de agua. La navegación comercial, la actividad portuaria, la producción agroindustrial y los ecosistemas de humedales se encuentran entre los sectores que pueden verse afectados por las oscilaciones del río.
Los más de 18.000 registros reunidos por el INA constituyen una herramienta para reconstruir esa evolución y analizar los vínculos entre el clima y el comportamiento del Paraná. Sus mediciones muestran que lo que ocurre frente a la Costanera santafesina forma parte de un sistema mucho más amplio, condicionado por procesos atmosféricos y oceánicos que se desarrollan a escala continental.