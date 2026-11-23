Datos Hidrométricos · Puerto Santa Fe Crecidas vs. Bajantes: los extremos del río Paraná (1983–2026) Comparativa de los 5 años con picos máximos más altos y los 5 años con niveles mínimos más críticos registrados en el hidrómetro local (promedio histórico: 3,54 m).

Top 5 Mayores Crecidas (Máximos) Top 5 Peores Bajantes (Mínimos)