Como parte de las medidas preventivas ante la contingencia hídrica en la ciudad, la Municipalidad de Santa Fe reiteró la prohibición total de ingresar a la Laguna Setúbal, remarcando que ningún sector está habilitado como balneario.
Ante la crecida, prohibieron bañarse en aguas de la Laguna Setúbal
Desde la Municipalidad se comunicó está restricción por el incremento de la altura del río Paraná en el puerto capitalino. Qué pasará con los piletones del Parque del Sur.
El detalle
Víctor Hadad, vocero municipal, remarcó con firmeza la necesidad de que los vecinos eviten ingresar a la laguna ante el escenario hídrico actual e instó a no bañarse en las zonas costeras inundables.
Según el último registro de Prefectura Naval Argentina (PNA), el Paraná se encontraba en 5,80 metros (a las 18 horas de este lunes), luego de haber marcado 5,77 metros el día anterior. “Hace varios días que estamos entre 5,70 y 5,80 metros. Eso va a generar una situación máxima en este momento”, indicó.
A causa de la crecida del río Paraná, hoy en día la ciudad capital no tiene playas ni balnearios habilitados:
- Costanera Este: Permanece cerrada como balneario, ya que el agua cubrió gran parte de la arena y representa un alto riesgo para las personas.
- Costanera Oeste: Tampoco tiene zonas permitidas para el ingreso al agua, aunque el Municipio evalúa habilitar un tramo únicamente como solárium en diciembre, siempre que las condiciones del río lo permitan.
Desde la Municipalidad también se comunicó a El Litoral que en los próximos días, dependiendo de la evolución de la altura del agua, se notificará que zonas de la Costanera Oeste estarán habilitadas para solarium.
Qué pasará con el Parque del Sur
En cuanto a las opciones recreativas para el verano, el municipio proyecta habilitar el Parque del Sur como playa y paseo desde el 1° de diciembre, condicionando la medida al régimen de precipitaciones y a la altura del lago.