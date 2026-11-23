Durante más de cuatro décadas, el río Paraná pasó de protagonizar inundaciones extraordinarias a registrar una de las bajantes más pronunciadas de su historia. En Santa Fe, esa transformación quedó documentada en las mediciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que permiten reconstruir los principales cambios en el comportamiento del río desde diciembre de 1982 hasta noviembre de 2026.
Del récord de 1992 a la bajante de 2022: los extremos del río Paraná en Santa Fe
Los registros del Instituto Nacional del Agua (INA) en el puerto de Santa Fe muestran más de cuatro décadas de extremos: desde los 7,43 metros de 1992 hasta la histórica marca negativa de 2022.
La serie histórica, integrada por más de 18.000 registros diarios tomados en el puerto de Santa Fe, expone los contrastes que marcaron la relación de la ciudad con el agua. En ese período, el nivel promedio se ubicó en 3,54 metros, aunque las mediciones máximas y mínimas muestran una amplitud de 7,66 metros entre los episodios más extremos.
Los datos reflejan una primera etapa dominada por las grandes crecidas, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, a partir de 2020, el escenario cambió y la región atravesó una prolongada bajante que llevó al hidrómetro local por debajo del cero.
N del R: el presente informe se culminó el viernes 20 de noviembre al mediodía, con el nivel del río Paraná en 5,87 mts en el puerto de la capital provincial.
El río Paraná: de las grandes crecidas a la bajante récord
Evolución mensual de la altura del río entre enero de 1983 y noviembre de 2026. Las áreas sombreadas indican los umbrales de alerta por crecida (5,30 m) y bajante crítica (1,00 m).
Las grandes crecidas
El comienzo de la serie del INA coincide con uno de los episodios más recordados por los santafesinos: la inundación de 1982-1983. Durante ese período, el Paraná permaneció durante meses por encima del nivel de evacuación de 5,70 metros y alcanzó los 7,35 metros el 5 de julio de 1983.
Aquel registro fue superado el 22 de junio de 1992, cuando el hidrómetro del puerto de Santa Fe marcó 7,43 metros. Se trata de la altura máxima de toda la serie analizada y uno de los principales hitos de la historia hídrica de la capital provincial.
Otro episodio de magnitud se produjo durante el fenómeno de El Niño de 1998. El 2 de mayo de ese año, el río llegó a los 7,26 metros, una marca que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las zonas costeras ante las crecidas extraordinarias.
Más cerca en el tiempo, en enero de 2016, el Paraná volvió a superar ampliamente los niveles habituales. El 6,61 metros registrado durante ese episodio se incorporó al listado de las principales alturas de las últimas décadas.
Estas crecientes marcaron buena parte de la planificación urbana de Santa Fe, con obras de protección, defensas y sistemas de bombeo destinados a reducir el impacto de los desbordes.
Crecidas vs. Bajantes: los extremos del río Paraná (1983–2026)
Comparativa de los 5 años con picos máximos más altos y los 5 años con niveles mínimos más críticos registrados en el hidrómetro local (promedio histórico: 3,54 m).
Top 5 Mayores Crecidas (Máximos)
Top 5 Peores Bajantes (Mínimos)
La bajante histórica
El panorama comenzó a modificarse de manera drástica a partir de 2020. La falta persistente de precipitaciones en distintos sectores de la cuenca alta y la influencia del fenómeno climático La Niña durante tres años consecutivos contribuyeron a una caída sostenida de los niveles del Paraná.
Entre 2020 y 2022, el río atravesó una bajante extraordinaria que dejó al descubierto extensos bancos de arena, modificó el paisaje de la Costanera santafesina y generó dificultades para la navegación comercial.
La situación también tuvo consecuencias sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable. En distintos puntos de la región fue necesario realizar intervenciones para garantizar el funcionamiento de las tomas de captación frente al descenso de los niveles.
El momento más crítico de la serie llegó el 16 de enero de 2022. Ese día, el hidrómetro del puerto de Santa Fe registró -0,23 metros, la marca mínima de los datos recopilados por el INA desde 1982.
La caída había quedado en evidencia algunos meses antes. El 18 de agosto de 2021, el río ya había descendido hasta los -0,19 metros, en un contexto de registros excepcionalmente bajos que se prolongó durante buena parte del período.
Un río de extremos
La distancia entre el máximo histórico de junio de 1992 y el mínimo de enero de 2022 alcanza los 7,66 metros. Esa diferencia resume la magnitud de los cambios que experimentó el Paraná frente a la ciudad de Santa Fe en poco más de tres décadas.
Después de la prolongada bajante, el río mostró una recuperación hacia fines de 2023, en coincidencia con la influencia de El Niño. En diciembre de ese año, el hidrómetro local volvió a alcanzar los 5,45 metros.
Sin embargo, el repunte no significó el regreso definitivo a un comportamiento estable. Durante 2024 se registraron nuevas oscilaciones y los niveles volvieron a mostrar variaciones asociadas a las condiciones hidrológicas de la cuenca.
Con más de 40 años de mediciones, la información del INA permite dimensionar cómo cambiaron los escenarios que enfrenta Santa Fe. De las grandes inundaciones que marcaron las décadas de 1980 y 1990 a la bajante histórica de 2022, el Paraná dejó una sucesión de registros que forman parte de la memoria colectiva de la región.
Para una ciudad rodeada de ríos, lagunas y riachos, conocer esos antecedentes resulta fundamental para proyectar obras de infraestructura, planificar el crecimiento urbano y anticipar los efectos de futuros eventos hidrológicos extremos.