El río Paraná en el puerto de la ciudad de Santa Fe marcó este jueves por la mañana a las 9:00 horas una altura de 5,71 metros, llegando de esta manera a la frontera que la ubica técnicamente en nivel de evacuación.
Sigue el descenso del Paraná en Santa Fe y quedó a 2 centímetros de regresar al nivel de alerta
La Prefectura Naval Argentina indicó que este 26 de noviembre el río se ubica en 5,71 en la capital santafesina. La altura del nivel de evacuación es de 5,70. Son 6 centímetros menos que el registro de 24 horas antes.
La medición de este 26 de noviembre por la mañana brinda un número 6 centímetros menor que el día anterior, según los registros de la Prefectura Naval Argentina (PNA). En comparación con el número más reciente de las 6:00 horas, bajó un centímetro. La próxima difusión se dará luego de las 12 horas.
Cabe recordar que el nivel de evacuación establecido es de 5,70 metros, mientras que el nivel de alerta es de 5,30 metros.
Desde el 28 de octubre subió 1,48 metros, pero desde el pasado sábado cuando llegó a un pico de 5,88 metros, ya bajó 16 centímetros. Seis centímetros de estos se redujeron en las últimas 24 horas.
Qué dijo el INA en su último reporte
Durante las próximas dos semanas, en base al reporte del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná continuará bajando en la ciudad de Santa Fe. A pesar de esta tendencia, los registros proyectados se mantendrán por encima de los límites de alerta y, en el escenario más desfavorable, podrían rozar la etapa de evacuación.
Hacia el 1 de diciembre se prevé una altura media de 5,64 metros, dentro de una franja estimada entre 5,20 y 5,80 metros. Esta proyección marca una baja de 16 centímetros frente al valor del 24 de noviembre, si bien en el escenario más alto el nivel podría permanecer sin cambios.
Esta tendencia descendente se acentuaría hacia el 8 de diciembre, fecha para la cual el INA proyecta un nivel medio de 5,51 metros, dentro de un rango previsto de entre 5,10 y 5,70 metros. En caso de confirmarse esta previsión, la bajante del Paraná alcanzaría los 29 centímetros en un lapso de dos semanas.
Las otras alturas de referencia en Santa Fe
La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe registró este jueves por la mañana una altura de 5,74 metros del río Salado en Santo Tomé, superando los 4,70 del nivel de alerta.
Al mismo surco de agua, pero a la altura de Recreo, posee una medición de 2,81 metros, lejos del nivel de alerta.