Medición de jueves

Sigue el descenso del Paraná en Santa Fe y quedó a 2 centímetros de regresar al nivel de alerta

La Prefectura Naval Argentina indicó que este 26 de noviembre el río se ubica en 5,71 en la capital santafesina. La altura del nivel de evacuación es de 5,70. Son 6 centímetros menos que el registro de 24 horas antes.