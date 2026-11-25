La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná. Durante la jornada de este miércoles se sumaron seis personas al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, por lo que la cantidad de personas alojadas en ambos centros asciende a 315. Paralelamente, se mantienen los trabajos preventivos sobre el sistema de protección hídrica y los dispositivos de acompañamiento a las familias afectadas.
Los Centro de Asistencia Integrales de Santa Fe ya albergan a 315 personas por la crecida
Las cuadrillas intensifican los trabajos de bombeo y asistencia médica para contener a las familias ribereñas mientras se vigila el comportamiento del río.
Altura de los ríos
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná bajó a 5,74 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 18 horas. Por su parte, el río Salado registra una altura de 2,84 metros en Recreo.
Personas asistidas
Durante la jornada de este miércoles se sumaron seis personas al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde, donde actualmente permanecen alojadas 285 personas, de las cuales 172 son mayores y 113 menores, correspondientes a 84 familias.
En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur continúan alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.
De esta manera, la cantidad total de personas alojadas en ambos centros asciende a 315 (191 mayores y 124 menores).
Asistencia y acompañamiento en los centros
Todos los dispositivos de atención y acompañamiento integral continúan operativos en los Centros de Asistencia Integral de Alto Verde y Colastiné Sur, mediante el trabajo articulado de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde, la Municipalidad continúa brindando apoyo escolar a los niños y niñas alojados en el predio. Además, se avanza con la instalación de juegos infantiles, entre ellos hamacas, con el objetivo de ampliar los espacios destinados a la recreación y el esparcimiento de las infancias.
En paralelo, personal municipal realizó tareas de recolección de residuos en ambos centros, como parte de los trabajos de higiene y mantenimiento de los predios.
Asimismo, los operativos cuentan con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, quienes, utilizando una embarcación del área de Ambiente, participan en las tareas de monitoreo de la situación hídrica y de apoyo logístico para la asistencia a las personas afectadas por la crecida.
Continúan los trabajos en los Centros de Asistencia
La Municipalidad avanza con las tareas de ampliación de la capacidad de alojamiento en los Centros de Asistencia Integral, contemplando la adecuación de los módulos habitacionales a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad alojadas en los predios.
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde se trabaja en la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de la ONG TECHO.
Por otra parte, en el predio destinado al Centro de Asistencia Integral Nº 3 está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales de TECHO en una primera etapa. Mientras, se avanza en la preparación del lugar y la infraestructura logística.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica, que incluyen ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros ya instalados, a fin de optimizar su funcionamiento.
En paralelo, se avanza con los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo, dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera, prevista para esta semana.
En Alto Verde continúan los trabajos de bolseo en el Paraje La Boca. En tanto, en Colastiné Sur se mantienen las tareas preventivas sobre el sistema de defensas, que incluyeron el refuerzo en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.
Asimismo, en Colastiné Sur se desarrollan trabajos de repaso de cuneteo en el canal de llegada a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda, además de tareas de cuneteo en calles aledañas a la arteria principal, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua.
Como parte de las tareas de mantenimiento programado sobre Aristóbulo del Valle, este miércoles se realizaron trabajos de desobstrucción de canales a la altura de calle Espora y de limpieza de canales en el tramo comprendido entre Facundo Quiroga y Callejón Roca.
Recomendaciones a la población
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.