La tendencia descendente se observa en las mediciones de las últimas jornadas. El sábado 21 de noviembre, a las 3 am, el hidrómetro del Puerto de Santa Fe del río Paraná todavía marcaba 5,88 metros. Tres horas después, había descendido a 5,86. Desde entonces, aunque presentó algunas oscilaciones, la tendencia general fue a la baja.
El Paraná continúa en descenso en Santa Fe: bajó 13 cm desde su pico de 5,88 metros del sábado
El río Paraná continúa en descenso en el Puerto de Santa Fe. Según los registros históricos de Prefectura Naval Argentina, empezó a bajar lentamente entre sábado -con oscilaciones-, y el domingo. Cuáles son las escuelas afectadas en la Región IV.
El domingo 22, el Paraná pasó de 5,87 a 5,84 metros; el lunes 23 se ubicó en torno a los 5,80 metros; y el martes 24 continuó descendiendo hasta los 5,77 metros. Ese mismo valor se mantuvo durante las primeras mediciones de este miércoles pero ya a la tarde bajó a 5,75 metros, ubicándose solo 5 centímetros por encima del considerado “nivel de evacuación”.
De esta manera, desde el último registro del pico de 5,88 metros hasta la medición de las 15 horas de este miércoles, el río perdió 13 centímetros. El dato representa una señal de alivio en medio de una situación hídrica que continúa siendo compleja para las poblaciones de la costa santafesina.
Por su parte, el río Salado a la altura de Santo Tomé presenta una altura de 5,76 metros, según la medición de la cero hora de este miércoles del CIM (Fich-UNL).
Sin embargo, la bajante del nivel del río no implica que haya finalizado la emergencia. En la ciudad de Santa Fe -hasta el último reporte de este martes- permanecen 309 personas alojadas en los dos centros de asistencia habilitados para acompañar a las familias afectadas por la crecida.
En Alto Verde, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 alberga a 279 personas, integrantes de 83 familias. En tanto, en Colastiné Sur permanecen otras 30 personas, pertenecientes a 11 familias.
Mientras continúa el descenso del Paraná, el municipio sostiene los operativos de asistencia y las tareas preventivas en distintos sectores costeros, además de avanzar con la construcción de nuevos módulos habitacionales y el refuerzo de las defensas.
Qué pasa con las escuelas
La emergencia hídrica también tiene impacto en el funcionamiento de algunas escuelas de la provincia, aunque desde el Ministerio de Educación aseguran que, por el momento, no se registra una situación crítica en el desarrollo de las clases. En la Región IV de Educación, tres establecimientos debieron modificar sus espacios habituales de funcionamiento por las condiciones del entorno, pero en todos los casos se mantiene el cursado presencial.
Se trata de la Escuela Rural N° 1386, de paraje El Laurel, y de la Escuela Rural N° 563 Tomás Guido, de paraje Los Algarrobos, ambas en el departamento Garay. Las dos fueron evacuadas y actualmente funcionan en otros espacios.
También fue reubicada la Escuela Primaria N° 1138 de La Vuelta del Paraguayo, en la ciudad de Santa Fe, para lo cual se logró poner en condiciones con tareas de desinfección el edificio que ocupaba años atrás el Jardín Nº 205, sobre calle Demetrio Gómez en Alto Verde, para recibir a los 30 niños que, en su mayoría, están en el centro operativo municipal. En su edificio sede, si bien no entró agua al establecimiento, sí hay cortes de electricidad que le impiden funcionar en ese lugar.
Al referirse a las consecuencias de la emergencia hídrica en el sistema educativo, el ministro de Educación, José Goity, señaló el martes que hay establecimientos afectados, aunque aclaró que las situaciones más complejas no comprometen por ahora el funcionamiento general de las escuelas. Mencionó como caso más grave al Jardín de Infantes de El Nochero (en el norte de la provincia), cuyo edificio sufrió importantes daños durante una tormenta con fuertes ráfagas de viento en la madrugada del sábado 14.
“Hubo una tormenta de mucho viento que levantó muchos galpones, el hospital y algunas otras locaciones, y se llevó puesto la mitad del techo, pero ya lo estamos reparando”, explicó. El funcionario también enumeró otras incidencias menores, vinculadas con cortes del suministro eléctrico y caída de árboles.
Goity indicó que existen situaciones puntuales en el departamento Castellanos y en localidades del norte provincial, donde los anegamientos y el viento pueden dificultar el traslado de alumnos y docentes hacia los establecimientos. “Todavía no estamos ante una situación crítica, por lo menos en lo que respecta al desarrollo de las clases en las escuelas”, sostuvo.
En relación con la aplicación del protocolo previsto para estos casos, el ministro destacó el trabajo conjunto de las instituciones educativas, las regionales del Ministerio, el área de Infraestructura y Defensa Civil. Según afirmó, el mecanismo permite ordenar las decisiones y acompañar a las escuelas ante las contingencias.
“El protocolo viene funcionando bien. Lo que pretendemos es dar certeza, certidumbre y acompañar a las instituciones educativas a la hora de tomar las decisiones”, expresó. También valoró el compromiso de los equipos escolares y aseguró que, ante cada situación que requirió intervención, se pudo actuar y resolver los inconvenientes.