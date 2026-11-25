Llegó a 5,75 este miércoles

El Paraná continúa en descenso en Santa Fe: bajó 13 cm desde su pico de 5,88 metros del sábado

El río Paraná continúa en descenso en el Puerto de Santa Fe. Según los registros históricos de Prefectura Naval Argentina, empezó a bajar lentamente entre sábado -con oscilaciones-, y el domingo. Cuáles son las escuelas afectadas en la Región IV.