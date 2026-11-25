Lluvias en Ubatuba

Continúa el operativo para localizar a una argentina arrastrada por el agua en Brasil

El municipio reportó 172 milímetros de lluvia en tres horas, con cortes de rutas, evacuaciones y anegamientos en distintos sectores. La pareja transitaba por un puente en el barrio de Casanga cuando fue sorprendida por el desborde.