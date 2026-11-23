Un turista estadounidense fue asesinado a tiros durante un presunto intento de robo en el centro de Río de Janeiro, Brasil. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 2:10 de la madrugada y tuvo como víctima a Maurice Nelson, un creador de contenido conocido en redes sociales como “Organic Mo”.
Asesinaron a un influencer estadounidense durante un robo en Río de Janeiro: quién era
Maurice Nelson, conocido como Organic Mo, grababa videos para sus redes y había visitado el Cristo Redentor horas antes de ser ejecutada a quemarropa durante una trágica persecución.
El hombre había llegado a la ciudad apenas dos días antes con el objetivo de recorrer sus principales atractivos turísticos y conocer de cerca la vida cotidiana de sus habitantes. Durante su estadía, había compartido imágenes de distintos lugares emblemáticos y registrado parte de su experiencia en sus plataformas digitales.
Cómo fue el ataque
El crimen ocurrió en la Rua dos Inválidos, donde las cámaras de seguridad captaron los movimientos de dos hombres que circulaban en una motocicleta y comenzaron a seguir a Nelson por la calle.
En medio de la persecución, el turista intentó escapar, pero uno de los sospechosos descendió del vehículo, lo alcanzó y lo empujó hasta hacerlo caer al suelo. Una vez que estuvo en el piso, le disparó y luego escapó junto con su cómplice.
Cuando llegaron los efectivos policiales, la víctima tenía consigo un teléfono celular y 800 reales en efectivo. Sin embargo, no llevaba documentación personal, una circunstancia que dificultó su identificación en un primer momento.
La principal hipótesis de los investigadores apunta a que Nelson fue atacado durante un intento de robo y que habría reaccionado ante la amenaza. De todas maneras, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación para establecer qué ocurrió y determinar el móvil del asesinato.
Quién era Maurice Nelson
Además de crear contenido sobre sus viajes, Nelson trabajaba como funcionario penitenciario en el Centro Penitenciario Parnall, ubicado en Jackson.
En su tiempo libre había comenzado a desarrollar un canal de YouTube en el que compartía experiencias de sus recorridos por diferentes destinos del mundo. A través de sus publicaciones, buscaba mostrar tanto los sitios turísticos como aspectos de la vida cotidiana de los lugares que visitaba.
Durante los dos días que permaneció en Río de Janeiro, recorrió algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad. El día de su llegada publicó una fotografía desde la Escalera de Selarón, mientras que al día siguiente compartió otra imagen junto al Cristo Redentor.
Una testigo aportó detalles
La investigación también incorporó el testimonio de una mujer que había compartido parte de la noche con Nelson en un local bailable, poco antes del ataque.
Según trascendió, ambos se habían conocido mediante una aplicación de citas. Su declaración forma parte de las actuaciones que buscan reconstruir los movimientos del turista durante las horas previas al asesinato.
Los investigadores intentan establecer qué sucedió después de su salida del establecimiento y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el encuentro con los dos hombres que lo perseguían en motocicleta.
El dolor de familiares y amigos tras el asesinato
La muerte de Nelson provocó numerosas reacciones en las redes sociales, donde allegados y conocidos compartieron mensajes de despedida y recordaron distintos aspectos de su vida.
Dena Morgan lo definió como “una verdadera leyenda de la comunidad”, mientras que Craig Wise expresó su tristeza por la pérdida y señaló que resultaba difícil encontrar palabras para describir lo ocurrido.
Por su parte, el Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro confirmó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense y comunicó que estaba brindando asistencia a sus familiares.
La representación diplomática evitó difundir información adicional para preservar la privacidad de los allegados, mientras continúa la investigación policial para esclarecer el crimen.