Liam Fitzgerald, influencer de fitness, moda y modelo de OnlyFans, murió a los 29 años luego de sufrir un accidente de motocicleta. La noticia fue confirmada por su novia, Jamie Lyn Rinaldi, a través de una publicación en Instagram, en la que contó que el joven había sufrido heridas graves y que los intentos por reanimarlo no habían dado resultado.
Liam Fitzgerald: quién era el influencer de OnlyFans que murió a los 29 años y qué reveló su familia sobre sus adicciones
El creador de contenido estadounidense falleció el 30 de octubre tras sufrir un accidente de motocicleta. Su novia confirmó la noticia y, días después, sus familiares contaron que atravesaba una lucha intermitente contra el alcohol.
Dos días después del fallecimiento, sus familiares compartieron un mensaje de despedida en las redes sociales del creador de contenido. En ese texto, además de recordar su personalidad y su trayectoria, revelaron que Fitzgerald había atravesado problemas con el consumo de alcohol durante distintos períodos de su vida.
La publicación también incluyó un mensaje dirigido a quienes estén pasando por una situación similar: les pidieron que busquen apoyo en sus seres queridos y que soliciten ayuda.
Cómo murió Liam Fitzgerald, el influencer de 29 años
Fitzgerald murió el viernes 30 de octubre de 2026, después de sufrir un accidente de motocicleta. La primera confirmación pública llegó al día siguiente, cuando su pareja, Jamie Lyn Rinaldi, comunicó la noticia mediante una publicación en Instagram.
“Con el corazón destrozado, comparto la devastadora noticia de que Liam falleció después de un accidente de motocicleta el 30 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada”, escribió.
En el mismo mensaje, Rinaldi explicó que el influencer había sufrido lesiones graves y que, pese a los esfuerzos de las personas que intentaron asistirlo, no lograron salvarle la vida. También pidió comprensión y respeto para sus familiares, amigos y allegados durante el duelo.
Hasta las primeras informaciones difundidas sobre el caso, no se habían conocido detalles oficiales que permitieran reconstruir cómo ocurrió el siniestro. Tampoco se había confirmado públicamente el lugar exacto del accidente ni si hubo otros vehículos involucrados.
Aunque Fitzgerald residía en Miami, Florida, ese dato no permite afirmar que el choque haya ocurrido en esa ciudad. Las circunstancias del hecho no habían sido precisadas por las autoridades.
Qué reveló la familia de Liam Fitzgerald sobre sus problemas con el alcohol
El domingo 1 de noviembre, dos días después de su muerte, la familia de Fitzgerald publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para recordarlo y compartir algunos aspectos de su vida personal.
En el texto lo describieron como una persona carismática, afectuosa y con una personalidad capaz de dejar una marca en quienes lo conocían. También destacaron su dedicación al trabajo y su entusiasmo por crear y editar videos para compartir experiencias e inspirar a otras personas.
Sin embargo, uno de los pasajes del mensaje estuvo dedicado a una dificultad que había atravesado durante su vida. Sus familiares señalaron que el joven había “luchado con el alcohol de manera intermitente” y que era consciente de que ese consumo le hacía daño.
“Él no era perfecto y nunca pretendió serlo. Pero siempre buscó crecer y mejorar”, expresaron en la publicación. También alentaron a quienes estén enfrentando una situación parecida a que se mantengan fuertes, hablen con personas cercanas y pidan ayuda.
“Si estás luchando esa batalla, por favor, mantente fuerte, acércate a tus seres queridos y pide ayuda. No tienes que luchar solo”, fue el mensaje que compartieron.
La familia no relacionó ese problema con el accidente de motocicleta. Hasta el momento, tampoco se difundieron datos oficiales que permitan establecer alguna conexión entre el consumo de alcohol y las circunstancias del choque.
Quién era Liam Fitzgerald y por qué era conocido en las redes sociales
Fitzgerald vivía en Miami y había construido una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram. En sus publicaciones combinaba contenidos sobre entrenamiento físico, moda, estilo de vida y finanzas personales.
Además de su actividad como influencer, trabajaba como entrenador personal y ofrecía asesoramiento individual a través de su sitio web. También tenía presencia en OnlyFans, una plataforma de suscripción en la que compartía contenido para sus seguidores.
Su propuesta digital no se limitaba a las rutinas de ejercicio. También difundía recomendaciones vinculadas con la construcción de una marca personal y el crecimiento en redes sociales, temas que formaban parte de su actividad profesional.
La familia recordó especialmente su compromiso con esos proyectos y su interés por la producción audiovisual. Según expresaron, disfrutaba filmar, crear y editar videos para contar sus experiencias y motivar a otras personas.
La noticia de su muerte generó mensajes de despedida entre seguidores y otros creadores de contenido. Su novia y sus familiares pidieron acompañamiento y respeto durante el duelo, mientras sus publicaciones se llenaron de expresiones de tristeza por su fallecimiento.