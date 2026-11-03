Accidente de moto

Liam Fitzgerald: quién era el influencer de OnlyFans que murió a los 29 años y qué reveló su familia sobre sus adicciones

El creador de contenido estadounidense falleció el 30 de octubre tras sufrir un accidente de motocicleta. Su novia confirmó la noticia y, días después, sus familiares contaron que atravesaba una lucha intermitente contra el alcohol.