Juan Marcelo, cantante, compositor y una de las voces del recordado dúo Juan y Juan, murió a los 82 años. Su nombre quedó asociado a la música popular argentina de los años 70, con canciones que alcanzaron una amplia difusión en radios, programas de televisión y espectáculos.
Murió Juan Marcelo, el cantante del dúo Juan y Juan que marcó la música popular de los años 70
El músico tenía 82 años y su trayectoria quedó ligada a éxitos como “Bailando en una pata” y a las canciones de recordadas telenovelas argentinas. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento y su compañero Juan Eduardo Carballo lo despidió con un emotivo mensaje.
También desarrolló una extensa carrera vinculada con la ficción televisiva, donde sus composiciones acompañaron historias que llegaron a varias generaciones de espectadores.
La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó el vínculo del artista con algunas de las telenovelas más reconocidas de la televisión nacional. La entidad expresó sus condolencias a sus familiares y amistades y destacó el lugar que ocuparon sus canciones en la memoria cultural del país.
El fallecimiento también generó la despedida pública de Juan Eduardo Carballo, su compañero artístico durante los años de mayor popularidad del dúo. A través de las redes sociales, compartió una fotografía de ambos durante su juventud y publicó un mensaje en el que repasó el camino que recorrieron juntos y el vínculo personal que mantuvieron a lo largo de sus vidas.
Juan y Juan: los éxitos que marcaron una época
Juan Marcelo nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Su nombre real era Enrique Raúl de Jesús. A comienzos de los años 70, junto a Juan Eduardo Carballo, integró Juan y Juan, una formación que encontró su lugar en la escena musical argentina con canciones de melodías sencillas, estribillos reconocibles y letras que conectaron con el público.
El origen del dúo estuvo relacionado con la costa atlántica. Ambos músicos llegaron a Mar del Plata cuando comenzaban sus carreras y llamaron la atención de Ricardo Kleinman, productor y creador del ciclo radial Modart en la Noche. Fue él quien los convocó para trabajar juntos y les propuso conformar una dupla musical.
La particularidad de Juan y Juan era que sus integrantes compartían las tareas de composición e interpretación. Los dos cantaban y alternaban las voces, una dinámica que contribuyó a construir su identidad artística.
Entre sus primeros temas conocidos estuvo “¿Hola, qué tal?”, que incluso formó parte de una campaña publicitaria. Más tarde llegaron “Balada para un gordo” y “Bailando en una pata”, una canción que se vinculó especialmente con el ambiente festivo de los veranos en Mar del Plata.
El éxito les abrió las puertas de distintos espacios de la televisión. Participaron en ciclos musicales como Alta Tensión y Sótano Beat, además de presentarse en programas conducidos por Nicolás Mancera. En ese recorrido compartieron espacios con artistas como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat.
La repercusión del dúo también superó las fronteras argentinas. Durante la década del 70, sus discos circularon por distintos países de América y participaron del Primer Festival Latinoamericano de Nueva York. En ese marco compusieron “Ahora que soy libre”, canción que obtuvo reconocimiento en el certamen y que, tiempo después, fue versionada por el cantante británico Engelbert Humperdinck.
Su vínculo con las telenovelas y la despedida de Juan Eduardo
Además de su etapa con Juan y Juan, Juan Marcelo construyó una trayectoria propia como compositor e intérprete. Una parte importante de ese recorrido estuvo ligada a la televisión y a su colaboración con el guionista Alberto Migré, autor de algunas de las ficciones más populares de la pantalla argentina.
Uno de los trabajos más recordados fue su participación musical en Rolando Rivas, taxista, la telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Para esa historia compuso “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)”, una canción que acompañó el romance central de la ficción y quedó asociada a su historia.
Su música también formó parte de otras producciones, entre ellas Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” y, además, participó como actor en el papel de Adrián. En El infiel, su voz quedó ligada a “Mi libertad, no”, recordada por su comienzo: “El amor es así”.
El cine también integró su recorrido. Junto a Juan Eduardo participó en El profesor patagónico, dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini. Posteriormente sumó apariciones en Ritmo a todo color, de Máximo Berrondo, y Cosa de locos, de Enrique Dawi.
Tras conocerse su muerte, Juan Eduardo Carballo eligió las redes sociales para despedir a quien fue su compañero musical y amigo durante décadas. En el mensaje evocó los viajes y las experiencias que compartieron, con una referencia a las aventuras que atravesaron juntos.
“Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros”, escribió Carballo. En el cierre, resumió el significado personal de esa relación con una frase dirigida a su compañero: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.
La muerte de Juan Marcelo deja el recuerdo de un artista cuya obra atravesó dos espacios centrales de la cultura popular argentina: la música y la televisión. Sus canciones, tanto las que interpretó con Juan y Juan como las que compuso para ficciones, permanecen asociadas a una época de la industria del entretenimiento nacional.