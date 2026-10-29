Tristeza

Murió Juan Marcelo, el cantante del dúo Juan y Juan que marcó la música popular de los años 70

El músico tenía 82 años y su trayectoria quedó ligada a éxitos como “Bailando en una pata” y a las canciones de recordadas telenovelas argentinas. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento y su compañero Juan Eduardo Carballo lo despidió con un emotivo mensaje.