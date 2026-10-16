La música de Córdoba perdió a uno de sus referentes con la muerte de Marcelo Decall, quien falleció el jueves 15 de octubre de 2026, a los 64 años, en el Instituto Modelo de Rehabilitación de Unquillo.
Murió Marcelo Decall, el músico que marcó una época del rock y el pop cordobés
El cantante, guitarrista y fundador de Pasaporte falleció a los 64 años en Unquillo, donde permanecía internado por las secuelas de un accidente cerebrovascular.
El artista permanecía internado desde hacía meses debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia fue confirmada por su cuñado, Pepe Angonoa, al diario La Voz, y también fue comunicada por el Instituto Nacional de la Música
Nacido y criado en el barrio Alta Córdoba, Decall desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas como cantante, guitarrista y compositor.
Su nombre quedó asociado al crecimiento del pop cordobés durante la década de 1980, especialmente a través de Pasaporte, la banda que fundó junto a su hermano Alan y que consiguió una repercusión inédita para la escena musical de la provincia.
Su trabajo también trascendió ese género y llegó al cuarteto, donde colaboró con el cantante Pelusa.
Pasaporte, la banda que rompió récords de ventas en Córdoba
Los primeros pasos musicales de Decall se remontan a fines de los años 70, cuando integró los grupos Aporiro y Almavelero. Con esas formaciones llegó a participar del Festival de Rock de La Falda, uno de los encuentros que reunían a distintas expresiones del rock argentino.
En 1984 fundó Pasaporte junto a su hermano Alan. La propuesta combinaba elementos del pop y la new wave, un estilo que encontró espacio en el circuito musical cordobés y que pronto le permitió al grupo ampliar su público. En 1985, la banda fue reconocida como revelación en el Chateau Rock, un impulso importante para consolidar su presencia en la escena local.
El primer álbum, Fuerzas del interior, llegó en 1986 a través del sello Corazón. Decall compartió con el tecladista Daniel Castillo las tareas de arreglos y dirección musical. De ese trabajo surgieron canciones como Impondré el amor, Electrónico estoy, Amor sin flash y el tema que dio nombre al disco.
La discografía continuó con Estímulo, publicado en 1987, y Simples canciones, de 1989. Durante esos años, Pasaporte realizó presentaciones en distintas provincias del norte argentino y también llegó a Bolivia, ampliando el alcance de su música más allá de Córdoba.
Uno de los hitos de su carrera fue la venta de 30.000 copias, una cifra que se convirtió en un récord para el rock y el pop de la provincia. Ese resultado ubicó al grupo entre los proyectos más exitosos de su generación y confirmó que una banda surgida fuera de Buenos Aires podía construir una trayectoria comercial significativa desde el interior del país.
En paralelo, Decall desarrolló otra faceta artística al incorporarse como guitarrista y arreglador al equipo de Pelusa, una de las figuras del cuarteto cordobés. Para el cantante compuso Whisky no y Exacto reloj, esta última incluida en el álbum Teléfono azul, de 1985.
Su participación mostró una capacidad para trasladar recursos musicales entre estilos diferentes. Aunque su nombre quedó estrechamente ligado al pop de los años 80, su aporte también formó parte de una etapa de transformación y expansión del cuarteto.
Su etapa en México y el regreso a la música
La crisis económica argentina de 2001 marcó un cambio importante en la vida de Decall. En ese contexto, dejó el país y se radicó durante varios años en México, donde realizó distintos trabajos, incluso en un campo geotérmico ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos.
Tras esa etapa en el exterior, regresó a Córdoba y en 2013 impulsó la reunión de Pasaporte. Esta vez asumió el rol de cantante principal y volvió a presentarse junto a Federico Geier y Popi Pedrosa. El reencuentro incluyó una participación en el festival Griego Rock y la producción de nuevo material.
Entre las canciones de esa etapa estuvo Contando estrellas, que acompañó el regreso creativo del grupo. Decall también trabajó en nuevas composiciones en Traslasierra, en una continuidad artística que mantuvo vivo su vínculo con la música.
En los últimos meses, su salud se había deteriorado como consecuencia del ACV. Antes de su internación en Unquillo, pasó por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende y por el centro de rehabilitación Vida Plena, ubicado en el barrio Argüello de Córdoba.
Tras conocerse su fallecimiento, el INAMU difundió un mensaje de despedida en el que reconoció su aporte a la música argentina y destacó tanto su labor con Pasaporte como sus composiciones para Pelusa. El organismo acompañó a familiares, amistades y allegados del artista.
La trayectoria de Marcelo Decall permite recorrer distintas etapas de la música cordobesa: desde la expansión del pop y la new wave en los años 80 hasta su influencia en el cuarteto y su regreso a los escenarios décadas después. Su obra quedó registrada en discos, canciones y colaboraciones que forman parte de la historia musical de la provincia.