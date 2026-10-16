El meteorólogo, periodista e investigador científico Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó conmoción entre sus compañeros de TN, donde trabajó durante tres décadas y se convirtió en una de las caras reconocidas de los informes del tiempo.
Murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo argentino: tenía 58 años
Su familia confirmó la noticia este viernes. Desarrolló una extensa carrera en televisión, formó parte del Servicio Meteorológico Nacional y también integró el equipo de TN Campo.
Confessore integró el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. Durante su formación profesional, también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, especialidades vinculadas al estudio de las nubes y las condiciones atmosféricas.
La despedida de sus compañeros
El conductor Mario Massaccesi fue quien comunicó la noticia durante la transmisión de TN. Visiblemente emocionado, recordó a Confessore como un excelente compañero, un buen padre y un esposo dedicado a su familia.
“La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, expresó el periodista, y en su rostro se advertía la tristeza“.
En este sentido, destacó que el meteorólogo había acompañado a la señal desde diciembre de 1995 y que, más allá de su presencia en pantalla, era una persona reservada que prefería mantener su vida privada lejos de la exposición pública.
También recordó el amor que sentía por su esposa y sus hijas, a quienes llamaba cariñosamente sus "dos tesoritos".
El recuerdo
Durante su despedida, Massaccesi también evocó algunos rasgos de la personalidad de Confessore. Contó que era hincha de Boca Juniors, que tenía un carácter fuerte y que, cuando algo lo enojaba, no podía disimularlo.
Sin embargo, resaltó su compromiso con el trabajo y la buena relación que mantenía con sus compañeros. Según expresó, siempre se concentraba en sus tareas y se destacaba por su compañerismo.
La conmoción en TN
El conductor reconoció que la noticia tomó por sorpresa al equipo y que todavía no contaban con muchos detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada de este viernes.
"La noticia nos dejó en shock", expresó Massaccesi, quien también señaló que la ausencia de Confessore sería difícil de asimilar después de tantos años de trabajo compartido.
En su mensaje final, destacó que el meteorólogo no solo formó parte de la historia del canal, sino también de la vida cotidiana de quienes lo seguían desde sus hogares. Sus compañeros lo recordaron con afecto y manifestaron su intención de honrar su memoria a través del trabajo de todos los días.