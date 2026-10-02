Tenía 74 años

Murió Ricardo Soulé, una figura clave del rock argentino y fundador de Vox Dei

El músico permanecía internado en un sanatorio de Quilmes y semanas atrás había comunicado que atravesaba un problema de salud. En ese momento, anunció la suspensión de sus presentaciones en vivo y compromisos públicos mientras afrontaba la situación junto a su familia.