Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una de las figuras del rock nacional, murió este viernes. El músico estaba internado en un sanatorio de Quilmes.
Murió Ricardo Soulé, una figura clave del rock argentino y fundador de Vox Dei
El músico permanecía internado en un sanatorio de Quilmes y semanas atrás había comunicado que atravesaba un problema de salud. En ese momento, anunció la suspensión de sus presentaciones en vivo y compromisos públicos mientras afrontaba la situación junto a su familia.
El 11 de septiembre había comunicado a través de sus redes sociales que atravesaba un problema de salud y que debía suspender sus presentaciones y compromisos públicos. En ese mensaje también pidió privacidad mientras afrontaba el momento junto a su familia.
“Por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, había escrito. También expresó su deseo de regresar a los escenarios: “Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta”.
Los comienzos de Vox Dei
Soulé formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga y Rubén Basoalto. Juan Carlos “Yodi” Godoy también integró el grupo durante un período.
Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Presente (El Momento En Que Estás)”, incluida en Caliente, el primer álbum de la banda, publicado en 1970. Soulé compuso la canción cuando tenía 17 años, mientras estudiaba en el Nacional de Quilmes.
El músico explicó que la letra estaba vinculada con una ruptura sentimental que luego quedó atrás: “Después nos arreglamos, nos casamos, fuimos felices y comimos perdices”. Con el paso de los años, “Presente” se convirtió en uno de los clásicos del rock argentino.
“La Biblia”, una obra emblemática
El segundo disco de Vox Dei fue La Biblia, terminado de grabar el 3 de enero de 1971. La idea surgió de Soulé y, antes de su edición, la banda mostró los textos a la Curia para su aprobación.
“Uno trabaja con la necesidad de expresar lo que tiene en el corazón. No hace especulaciones”, había dicho el músico al recordar el proceso creativo.
Soulé también reconoció que no imaginaba la trascendencia que alcanzaría el álbum: “No pensé que La Biblia iba a tener la trascendencia que hoy tiene”.
Una grabación que quedó inconclusa
Soulé contó que La Biblia había salido originalmente sin terminar debido a la desaparición de las cintas durante el proceso de grabación. “Teníamos nada más las bases del tema ‘Apocalipsis’”, explicó.
Las cintas fueron recuperadas diez días después, pero no regresaron al estudio. La obra tardó 20 años en completarse.
La primera interpretación completa en vivo fue en el Teatro Ópera, en 1986. Finalmente, en 1997, Vox Dei pudo interpretarla como había sido concebida originalmente, en la puerta de la Catedral de La Plata.