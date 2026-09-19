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Encontraron muerto a Ben Saunders, el primer ganador de "La Voz"

El músico neerlandés tenía 43 años y había alcanzado la fama en 2011, cuando se consagró campeón de The Voice of Holland. Su familia comunicó la noticia y pidió respeto ante el difícil momento.

El músico neerlandés alcanzó la fama tras ganar el reality en 2011.El músico neerlandés alcanzó la fama tras ganar el reality en 2011.
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Ben Saunders, el primer ganador de The Voice of Holland, murió a los 43 años. La noticia se conoció después de que la policía emitiera una alerta de búsqueda por su desaparición.

En medio de la preocupación por su paradero, el músico fue encontrado sin vida cerca de un lago, en una zona recreativa de Países Bajos.

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Por el momento, las autoridades no sospechan que se haya tratado de un crimen y descartaron la participación de terceras personas.

La despedida de su hermano

La muerte fue comunicada por Dean Saunders, hermano de Ben, quien publicó un mensaje en redes sociales para despedirlo.

“Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora. Qué día tan terrible para todos nosotros! Tenemos que aprender a vivir con esto”, escribió.

Ben Saunders se consagró campeón de la primera edición de The Voice of Holland.Ben Saunders se consagró campeón de la primera edición de The Voice of Holland.

Dean también pidió respeto para la familia durante el momento de duelo y destacó el vínculo que Ben mantenía con sus seres queridos.

“Espero que esto se maneje respetuosamente… Ben tenía una hermosa y hermosa familia que lo quiere mucho y siempre lo hará... Ben está en mi corazón y se quedará allí para siempre”, expresó.

Su paso por La Voz

Ben Saunders se hizo conocido en 2011, cuando participó de la primera edición de The Voice of Holland. Tras avanzar en la competencia, se consagró ganador y comenzó una carrera vinculada a la música.

Luego del triunfo, grabó su primer álbum, You Thought You Knew Me by Now. Un año más tarde publicó Heart & Soul, que se convirtió en su último trabajo discográfico.

Durante los años siguientes, Saunders tomó distancia de la industria musical. Según el recorrido que hizo en aquella etapa, el artista buscó dedicarse a otras actividades, entre ellas el diseño y los tatuajes.

Su regreso a la música

En 2023 volvió a vincularse con la música a través del reality Avastars.

A pesar de su regreso, su hermano recordó que Ben nunca había disfrutado de ocupar el centro de la escena. Por ese motivo, la familia decidió realizar una despedida íntima.

El homenaje se llevará a cabo en su tienda de tatuajes de Arnhem. “Siempre estará en nuestros corazones”, escribió Dean Saunders al referirse a su hermano.

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