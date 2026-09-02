A una semana del fallecimiento de Rubén “El Negro” Rada, su hija Julieta compartió una emotiva carta para despedir al músico uruguayo. En el mensaje destacó su trayectoria, el cariño que recibió de distintas generaciones y adelantó que todavía queda una importante cantidad de material musical sin publicar.
La hija de Rubén Rada reveló cuánta música inédita dejó el cantante antes de morir
A una semana de su partida, Julieta compartió una sentida carta en redes y anticipó que todavía quedan numerosas grabaciones del reconocido artista por publicar, preservando así su legado musical.
Julieta recordó a su padre como un artista excepcional y reconoció que, aunque sabía que su muerte podía ocurrir, una parte de ella llegó a imaginar que era inmortal.
“Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto en otra persona”, escribió.
La joven también contó cómo vivió los días posteriores a la muerte del cantante al encontrarse con numerosas fotografías y recuerdos compartidos por artistas y seguidores en las redes sociales. “Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre”, expresó.
El recuerdo de un padre querido
En su mensaje, Julieta agradeció a quienes acompañaron a la familia y destacaron la figura de Rada luego de su fallecimiento.
“Gracias de nuevo a todas las personas que se vieron atravesadas por el amor que generó mi papá. Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!”, manifestó.
También rememoró los momentos que compartieron y resaltó el sentido del humor que caracterizó al músico incluso durante situaciones difíciles.
“Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles”, recordó.
Para Julieta, su padre logró reunir distintas facetas a lo largo de su carrera y de su vida personal: “ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente”.
Más de diez discos
Uno de los datos que más llamó la atención de la carta fue el anuncio sobre el material que Rada dejó grabado antes de morir. “De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar”, adelantó su hija.
De esta manera, la despedida también dejó abierta la posibilidad de que el público pueda conocer nuevas obras del artista en los próximos años. “Hay RADA para rato!!”, concluyó Julieta.
El último adiós a una figura de la música
Rubén “El Negro” Rada murió a los 83 años luego de permanecer internado durante al menos un mes por una neumonía bilateral.
Su fallecimiento generó numerosas muestras de reconocimiento dentro del ambiente artístico. Entre quienes dejaron mensajes de apoyo en la publicación de Julieta estuvieron Emilia Mernes, Dante Spinetta, Ciro Martínez y Griselda Siciliani.