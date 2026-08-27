Artista integral

Ruben Rada: varias vidas en 83 años

El cantante, compositor y percusionista uruguayo recorrió un periplo que lo llevó del Carnaval a la fusión progresiva del candombe beat, con El Kinto, Tótem, Opa y su carrera solista. En sus últimos años explotó su faceta más popular, abrazando la plena y otros ritmos bailables, y abriéndose a colaboraciones con nuevas generaciones.