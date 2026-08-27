Rubén Rada fue despedido este jueves en Montevideo con una multitudinaria demostración de afecto. Cientos de personas se concentraron en la calle Isla de Flores, un lugar emblemático del candombe uruguayo, para acompañar el cortejo del músico.
Sentida despedida al Negro Rada en las calles de Uruguay
Miles de uruguayos acompañaron el último adiós al músico en Montevideo. El cortejo estuvo marcado por el sonido de los tambores, una de las expresiones que Rada convirtió en símbolo de su país.
El artista murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer internado a raíz de una neumonía bilateral. Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Uruguay, donde era considerado una de las grandes figuras de la música popular.
La despedida tuvo como protagonista al candombe. Los tambores acompañaron el recorrido y transformaron las calles de Montevideo en un escenario de homenaje para uno de los principales referentes de ese género.
Una despedida al ritmo de los tambores
La concentración reunió a personas de distintas generaciones que se acercaron para despedir al músico. Entre cantos, tambores y muestras de afecto, la multitud acompañó el paso del cortejo por uno de los barrios más vinculados con la tradición del candombe.
La escena tuvo un fuerte componente simbólico: Rada dedicó buena parte de su trayectoria a llevar los ritmos afro-uruguayos a nuevos públicos y a combinarlos con otros géneros musicales.
El músico había nacido en Montevideo en 1943 y comenzó su carrera artística desde muy joven, vinculado a las comparsas de carnaval. Con el paso de los años se convirtió en una figura central de la música uruguaya.
Su trayectoria incluyó etapas junto a grupos como El Kinto, Tótem y OPA, además de una extensa carrera como solista. Su obra se caracterizó por la combinación del candombe con distintas expresiones musicales.
El adiós a una figura de la cultura uruguaya
El velatorio de Rada se realizó en el Palacio Legislativo de Uruguay, donde familiares, artistas y admiradores se acercaron para darle el último adiós. El Gobierno uruguayo también declaró duelo nacional tras conocerse su muerte.
La noticia generó repercusiones más allá de Uruguay. Rada construyó a lo largo de décadas un vínculo muy fuerte con el público argentino y con otros países de América Latina, mientras su música trascendió las fronteras de su país.
En los últimos tiempos, el músico había continuado activo y con nuevos proyectos. Poco antes de enfermarse había incursionado en el mundo del streaming y tenía previsto retomar actividades vinculadas con Tótem.
La multitudinaria despedida en Montevideo tuvo así una característica especial: en lugar del silencio, el adiós estuvo acompañado por los tambores y el candombe, los sonidos que formaron parte de la identidad artística de Rubén Rada durante más de seis décadas.