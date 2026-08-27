El Palacio Legislativo de Montevideo abrió este jueves sus puertas para despedir a Rubén “Negro” Rada. Desde antes de las 14, una fila comenzó a formarse en el exterior del edificio, donde uruguayos de distintas generaciones aguardaron para ingresar al Salón de los Pasos Perdidos.
“No quiero llanto ni pena”: despidieron a Rubén Rada a pura plena
Familiares, artistas y público cantaron los clásicos del músico uruguayo en el Palacio Legislativo. Natalia Oreiro, León Gieco y Ricardo Mollo participaron del homenaje.
La ceremonia estuvo marcada por la música, tal como había pedido el propio artista: “No quiero llanto ni pena”. Familiares, colegas y público transformaron la despedida en un homenaje atravesado por la plena, el candombe, las palmas y las canciones que acompañaron su trayectoria.
Una despedida a pura plena
Cerca de las 16, los familiares de Rada y varios músicos se reunieron alrededor del féretro para interpretar “Blumana”. Natalia Oreiro, León Gieco, Ricardo Mollo y Jorge Nasser cantaron junto con Patricia Jodara, esposa del artista, y sus hijos.
Luego comenzó a sonar “Muriendo de plena”, una de las composiciones más reconocidas del músico uruguayo. Las voces se extendieron por el salón y el público se sumó con palmas, marcando la clave del candombe y acompañando la letra.
Durante toda la tarde se mantuvo un flujo constante de personas en el Palacio Legislativo. La despedida pública comenzó a las 14 y se extendió hasta las 21, con el ingreso habilitado por la puerta principal ubicada sobre Avenida del Libertador.
Artistas y autoridades
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participó del homenaje y recordó su vínculo personal con Rada. El mandatario destacó la cercanía que el músico mantenía con distintas generaciones y resumió su espíritu con una frase: “Alegría, alegría”.
Orsi había decretado duelo oficial para este jueves 27 de agosto. También recordó la presencia internacional de la obra del artista y mencionó presentaciones en Corea y el vínculo que uruguayos destinados en el Congo mantenían con “Mi país”.
A la ceremonia asistieron músicos, autoridades, familiares y seguidores. León Gieco viajó especialmente a Montevideo, mientras que Oreiro y Mollo se sumaron al canto colectivo que acompañó las horas centrales del homenaje.
El recorrido final
Rada murió el miércoles 26 de agosto, a los 83 años, después de permanecer un mes internado por una neumonía bilateral. Su trayectoria reunió el candombe, el jazz, el rock, la murga y la plena, con una extensa producción desarrollada dentro y fuera de Uruguay.
El sepelio se realizará este viernes 28. El cortejo partirá a las 11 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile y se dirigirá hacia el Cementerio del Norte de Montevideo.