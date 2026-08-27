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“No quiero llanto ni pena”: despidieron a Rubén Rada a pura plena

Familiares, artistas y público cantaron los clásicos del músico uruguayo en el Palacio Legislativo. Natalia Oreiro, León Gieco y Ricardo Mollo participaron del homenaje.

Familiares y músicos interpretaron “Blumana” durante el homenaje a Rubén Rada. Foto: ReutersFamiliares y músicos interpretaron “Blumana” durante el homenaje a Rubén Rada. Foto: Reuters
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El Palacio Legislativo de Montevideo abrió este jueves sus puertas para despedir a Rubén “Negro” Rada. Desde antes de las 14, una fila comenzó a formarse en el exterior del edificio, donde uruguayos de distintas generaciones aguardaron para ingresar al Salón de los Pasos Perdidos.

La ceremonia estuvo marcada por la música, tal como había pedido el propio artista: “No quiero llanto ni pena”. Familiares, colegas y público transformaron la despedida en un homenaje atravesado por la plena, el candombe, las palmas y las canciones que acompañaron su trayectoria.

Una despedida a pura plena

Cerca de las 16, los familiares de Rada y varios músicos se reunieron alrededor del féretro para interpretar “Blumana”. Natalia Oreiro, León Gieco, Ricardo Mollo y Jorge Nasser cantaron junto con Patricia Jodara, esposa del artista, y sus hijos.

People attend a funeral service for Uruguayan musician Ruben Rada at the Legislative Palace, in Montevideo, Uruguay, August 27, 2026. REUTERS/Andres CuencaEl cortejo partirá este viernes a las 11 rumbo al Cementerio del Norte. Foto: Reuters

Luego comenzó a sonar “Muriendo de plena”, una de las composiciones más reconocidas del músico uruguayo. Las voces se extendieron por el salón y el público se sumó con palmas, marcando la clave del candombe y acompañando la letra.

Durante toda la tarde se mantuvo un flujo constante de personas en el Palacio Legislativo. La despedida pública comenzó a las 14 y se extendió hasta las 21, con el ingreso habilitado por la puerta principal ubicada sobre Avenida del Libertador.

Artistas y autoridades

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participó del homenaje y recordó su vínculo personal con Rada. El mandatario destacó la cercanía que el músico mantenía con distintas generaciones y resumió su espíritu con una frase: “Alegría, alegría”.

Orsi había decretado duelo oficial para este jueves 27 de agosto. También recordó la presencia internacional de la obra del artista y mencionó presentaciones en Corea y el vínculo que uruguayos destinados en el Congo mantenían con “Mi país”.

A la ceremonia asistieron músicos, autoridades, familiares y seguidores. León Gieco viajó especialmente a Montevideo, mientras que Oreiro y Mollo se sumaron al canto colectivo que acompañó las horas centrales del homenaje.

Actress Natalia Oreiro embraces Patricia Jodara, wife of late Uruguayan musician Ruben Rada, during Rada's funeral service at the Legislative Palace, in Montevideo, Uruguay, August 27, 2026. REUTERS/Andres CuencaNatalia Oreiro, León Gieco y Ricardo Mollo participaron de la despedida musical. Foto: Reuters

El recorrido final

Rada murió el miércoles 26 de agosto, a los 83 años, después de permanecer un mes internado por una neumonía bilateral. Su trayectoria reunió el candombe, el jazz, el rock, la murga y la plena, con una extensa producción desarrollada dentro y fuera de Uruguay.

El sepelio se realizará este viernes 28. El cortejo partirá a las 11 desde la esquina de Isla de Flores y Santiago de Chile y se dirigirá hacia el Cementerio del Norte de Montevideo.

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