Hay canciones que sobreviven a quienes las grabaron. Y hay artistas cuya ausencia, lejos de apagar su obra, parece haberla hecho crecer. Gilda pertenece a esa segunda categoría.
Gilda: 30 años de una voz que se convirtió en mito
A tres décadas de su muerte, la cantante que llegó a la música después de trabajar como maestra jardinera sigue formando parte de la banda sonora argentina. De sus primeros pasos en la cumbia a la consagración con “Corazón valiente”, su carrera fue breve pero suficiente para construir un legado que atravesó géneros, generaciones y hasta llegó a las tribunas de fútbol.
Este lunes 7 de septiembre se cumplen 30 años de la muerte de Miriam Alejandra Bianchi, la mujer que dejó la docencia para dedicarse a la música y que, en apenas unos años, se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cumbia argentina.
Tenía 34 años cuando murió en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. Viajaba hacia Chajarí junto a su banda para ofrecer un nuevo show. El choque terminó con la vida de Gilda, su hija Mariel, de diez años; su madre, Isabel Scioli; tres músicos y el conductor del ómnibus.
Pero aquella tragedia no significó el final de su historia. Por el contrario, abrió una etapa inesperada: la de una artista cuya música comenzó a circular cada vez más lejos de la escena tropical, mientras su figura adquiría una dimensión popular que todavía hoy resulta difícil de explicar.
De maestra a cantante
Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961 en Villa Devoto, Buenos Aires. Antes de los escenarios, su vida estuvo vinculada con la educación. Estudió profesorado de Educación Física y posteriormente se formó como maestra de nivel inicial, actividad que llegó a ejercer.
La muerte de su padre, cuando tenía 16 años, modificó sus planes y la obligó a asumir responsabilidades familiares. Años más tarde se casó y tuvo dos hijos, Mariel y Fabrizio. Durante un tiempo, su existencia parecía alejada del mundo artístico.
Sin embargo, la música permanecía como una vocación pendiente.
A comienzos de los años 90, un aviso clasificado en el diario que buscaba vocalistas para una agrupación tropical modificó su destino. Miriam decidió presentarse y consiguió incorporarse a la escena musical. Allí conoció a Juan Carlos “Toti” Giménez, tecladista, compositor y productor que tendría un papel central en el desarrollo de su carrera.
El nombre artístico también formó parte de esa transformación. Inspirado en el personaje interpretado por Rita Hayworth en la película “Gilda”, Miriam Bianchi comenzó a convertirse en la artista que poco después conocería todo el país.
En 1992 tomó una decisión definitiva: abandonó la docencia para dedicarse de lleno a la música.
Atípica para la movida
El camino no fue sencillo. La cumbia y la bailanta de los años 90 constituían un universo predominantemente masculino y con modelos femeninos muy determinados. Gilda encontró una manera diferente de ocupar ese espacio.
Su imagen se apartaba de la sensualidad que caracterizaba a muchas figuras de la época. Con sus vestidos estampados, sus flores y una presencia escénica cercana, construyó un personaje que no necesitaba recurrir a la sexualización para llamar la atención.
También había algo diferente en sus canciones. Gilda escribía sobre el amor, las separaciones, el desengaño, la vulnerabilidad y la posibilidad de volver a empezar. Sus letras hablaban especialmente a las mujeres y construían una relación de identificación que trascendía el espectáculo.
“Corazón valiente”, “Fuiste”, “Paisaje”, “No es mi despedida”, “Se me ha perdido un corazón” y, especialmente, “No me arrepiento de este amor” fueron algunas de las canciones que definieron aquella etapa.
En una escena donde la cumbia todavía cargaba con prejuicios y no había alcanzado la aceptación transversal que conseguiría después, Gilda consiguió convertirse en una figura popular.
Cuatro discos
La velocidad de su crecimiento resulta todavía sorprendente. Su carrera discográfica se extendió apenas unos pocos años, pero en ese período construyó un repertorio que continúa vigente.
En 1992 apareció “De corazón a corazón”. Al año siguiente llegó “La única” y en 1994 “Pasito a pasito con... Gilda”. El cuarto y último disco de estudio publicado durante su vida fue “Corazón valiente”, editado en 1995.
Ese álbum consolidó definitivamente su popularidad. Recibió certificaciones de Disco de Oro y doble Platino en Argentina y convirtió a Gilda en una de las principales figuras de la música tropical.
Entre las canciones que surgieron de ese recorrido se encuentra “No me arrepiento de este amor”, una composición vinculada a una experiencia personal de la cantante y que terminaría transformándose en su mayor clásico.
Para entonces, sus presentaciones se multiplicaban y su nombre comenzaba a trascender los límites de la bailanta. Gilda estaba en ascenso.
El accidente
El 7 de septiembre de 1996, mientras viajaba hacia un show en Chajarí, el micro que trasladaba a la cantante y a parte de su equipo sufrió un accidente en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12.
El choque provocó siete muertes. Entre las víctimas estuvieron Gilda, su hija Mariel, su madre Isabel, tres músicos de la banda y el conductor del ómnibus.
La cantante murió en el momento de mayor crecimiento de su carrera: tenía apenas 34 años y llevaba unos cuatro años de trayectoria discográfica.
La tragedia convirtió su figura en algo diferente. Sus canciones comenzaron a escucharse con otro significado y su imagen adquirió una dimensión que excedió rápidamente el terreno estrictamente musical.
Una segunda vida
Seis meses después de su muerte apareció “Entre el cielo y la tierra”, el primero de una extensa serie de materiales póstumos. Luego llegaron nuevos discos, recopilaciones, reediciones, remixes y compilados.
Pero el verdadero fenómeno no estuvo solamente en las ventas. Las canciones de Gilda comenzaron a ser interpretadas por artistas de otros géneros y alcanzaron públicos que quizás nunca habían formado parte de la audiencia tradicional de la música tropical.
Attaque 77 llevó “No me arrepiento de este amor” al rock y convirtió su versión en otro clásico. Vicentico interpretó “Paisaje”, mientras otros artistas como Leo García y Los Enanitos Verdes también se acercaron a su repertorio.
La música de Gilda empezó así a borrar las fronteras entre géneros.Y después llegó a las canchas.
“Corazón valiente” y “No me arrepiento de este amor” fueron adaptadas por hinchadas de distintos clubes, entre ellos River, Racing, Rosario Central y Quilmes. Las canciones dejaron de pertenecer exclusivamente a Gilda para convertirse en parte del cancionero popular.
Del santuario al cine
La dimensión de su figura también adquirió una expresión religiosa y popular. El lugar de la Ruta 12 donde ocurrió el accidente se transformó con los años en un santuario. Allí los seguidores dejan flores, velas, cartas, fotografías, camisetas y objetos personales. A Gilda comenzaron a atribuirle milagros y favores, dando origen a la figura de “Santa Gilda”.
Más allá de la existencia o no de pruebas sobre esos hechos, la devoción forma parte de un fenómeno característico de la cultura popular: una comunidad que construye sus propios símbolos, rituales y relatos alrededor de una figura querida.
Su historia también llegó a los libros. En 2012, el periodista y escritor Alejandro Margulis publicó “Gilda, la abanderada de la bailanta”, una biografía dedicada a reconstruir su vida y su trayectoria.
En 2016, al cumplirse dos décadas de su muerte, llegó al cine “Gilda, no me arrepiento de este amor”, dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Natalia Oreiro. La película recorrió la vida de Miriam Bianchi, su transformación en Gilda, su relación con la música y las dificultades que atravesó para construir una carrera en un ambiente dominado por hombres.
Ese mismo año, su historia fue incorporada a la colección infantil “Antiprincesas”, acercándola a nuevas generaciones desde una perspectiva vinculada con la autonomía y la posibilidad de cambiar el rumbo de la propia vida.
En 2018 se anunció “Yo soy Gilda: amar es un milagro”, una serie de 13 episodios protagonizada por Brenda Asnicar, quien ya había sido presentada caracterizada como la cantante. La producción comenzó, pero la serie nunca llegó a estrenarse.
En 2025, el documental “La imagen santa”, de Pablo Montllau, volvió sobre otro aspecto de su legado: la transformación de una fotografía realizada por Silvio Fabrykant para la tapa de “Corazón valiente” en una de las imágenes más reconocibles de la devoción alrededor de Gilda.
Treinta años después
Quizás una de las mejores formas de medir la permanencia de una artista sea observar qué ocurre con sus canciones cuando ya no está para cantarlas. En el caso de Gilda, la respuesta resulta contundente.
Sus temas continúan presentes en fiestas, reuniones, festivales y celebraciones. Son interpretados por músicos de diferentes géneros, cantados por hinchadas y descubiertos por jóvenes que nacieron mucho después de aquella noche de septiembre de 1996.
En 2026, incluso, “No me arrepiento de este amor” volvió a ocupar un lugar inesperado en la cultura popular argentina. Una nueva versión, realizada por Palmito y titulada “La cuarta estrella”, adaptó su melodía para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Tres décadas después, aquella canción nacida en la cumbia volvió a ser cantada en las tribunas y hasta llegó al vestuario de los jugadores. Es una imagen que resume la dimensión de Gilda.
Miriam Bianchi comenzó su vida adulta como maestra jardinera, se animó a responder un aviso clasificado y entró en un mundo que no parecía destinado para ella. En apenas unos años consiguió construir una identidad artística propia y convertirse en una de las voces más queridas de la música popular argentina.
Murió demasiado pronto, cuando todavía tenía mucho por cantar. Pero el tiempo terminó demostrando que algunas despedidas no son definitivas. Gilda se fue hace 30 años. Sus canciones, en cambio, todavía siguen encontrando nuevas voces para cantarlas.