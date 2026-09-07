Aniversario

Gilda: 30 años de una voz que se convirtió en mito

A tres décadas de su muerte, la cantante que llegó a la música después de trabajar como maestra jardinera sigue formando parte de la banda sonora argentina. De sus primeros pasos en la cumbia a la consagración con “Corazón valiente”, su carrera fue breve pero suficiente para construir un legado que atravesó géneros, generaciones y hasta llegó a las tribunas de fútbol.